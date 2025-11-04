Qué dice el descargo de Marcelo Tinelli

El conductor Marcelo Tinelli publicó este martes una serie de mensajes en sus redes sociales para abordar la crisis familiar que se hizo pública tras una denuncia de su hija Juana. En su extenso descargo, detalló el origen de una deuda que, según su versión, genera una campaña de “acoso judicial” en su contra y apuntó a un empresario de medios como el principal responsable de la situación.

Qué dice el último descargo de Marcelo Tinelli

En su cuenta de la plataforma X, el productor explicó que la disputa central gira en torno a una deuda que no es de carácter personal. “Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, sufrimos hace tres años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”, afirmó.

El conductor agradeció a sus exparejas Guillermina Valdés, Soledad Aquino y Paula Robles

Tinelli identificó al supuesto responsable como un “dueño de medios importantes” a quien calificó de “usurero”. Según su relato, esta persona adquirió la deuda con el objetivo de presionarlo a través de su abogado y despojarlo de su patrimonio. “Esta persona (...) buscó comprando esa deuda (...) apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”, manifestó.

Vinculó directamente esta situación con la amenaza que recibió su hija Juana. “Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes de gente pesada”, detalló.

Tinelli calificó al responsable de la situación como un “usurero” y “dueño de medios importantes” (X: @cuervotinelli)

En otro mensaje, agregó: “La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva”. Tinelli aseguró que esta situación provocó una fractura en su círculo íntimo: “Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos”.

El conflicto familiar y el pedido de disculpas a sus hijos

El conductor dedicó una parte importante de su comunicación a la interna familiar y al dolor que le genera la exposición del conflicto. “Momento muy difícil para mí y para mi familia. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo”, expresó.

"Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos", expresó el conductor sobre el empresario

En un mensaje dirigido a sus cinco hijos, se disculpó públicamente. “AMO A MIS 5 HIJOS. SON LA RAZÓN DE MI VIDA. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público”, escribió. Agradeció de forma individual a Micaela y Candelaria por su apoyo, a Francisco por desmentir un distanciamiento y a Juana por la “charla de anoche”.

Su hija Juana, de 22 años, solicitó un botón antipánico ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal

También extendió su gratitud a sus exparejas, Guillermina Valdés, Soledad Aquino y Paula Robles, “porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable, me hacen bien”. Por último, agradeció el respaldo de su equipo en el programa de streaming Carnaval Stream y del empresario Daniel Vila, a quien mencionó en su lucha “por la verdad”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.