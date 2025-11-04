Marixa Balli rompió en llanto al recordar a su hermano en MasterChef Celebrity: “No puedo hablar”

Este lunes se vivió un momento a pura emoción en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando el jurado dio como consigna a los concursantes que preparan un plato que los transportara al pasado. Visiblemente emocionados, los famosos pusieron manos a la obra y Marixa Balli fue una de las que más conmocionó al público.

Marixa Balli no pudo contener la emoción (Foto: Captura TV)

“Voy con mi plato, ya emocionada, hacia el jurado”, adelantó la bailarina y se dirigió hacia los tres chefs. “Marixa, te escucho”, le dijo Damián Betular al dejar el plato sobre la mesa, listo para que pudieran degustarlo. Sin embargo, su voz se entrecortó y admitió: “No puedo hablar”.

Y cuando pudo recomponerse, explicó: “Son unos taglietelle, la salsita está abajo... Y le puse de guarnición unas calabacitas al horno”. Acto seguido, el pastelero quiso saber qué recuerdos le traía aquella preparación, a lo que ella indicó: “El hogar, sabores de hogar. Lo hacía papá, le encantaba cocinar, hacía platos increíbles... Y bueno, nada, me animé, a hacer la masa y todo”.

Marixa cocinó Tagliatelle con salsa de cebolla morada, calabaza al horno y panceta (Foto: Captura TV)

Luego de asegurar que cocinaba aquella pasta por primera vez, la actriz comentó que “la cocina tenía algo de melancolía”. “A veces los platos te traen a lo que es la familia, que es lo que uno tanto anhela. Y cuando los eslabones se van yendo y la familia se va achicando... Primero fue mi padre, después matan a mi hermano. Entonces yo decido cambiar mi vida y me llevaron a ese lugar donde yo no quiero ir”, manifestó.

“Todos esos recuerdos que te invaden el alma hoy son un lugar único. Gracias por compartirlo con nosotros”, le dijo Donato de Santis; “Entiendo que es un capítulo especial, pero tenete fe. Este es el camino. Atesorá esta receta que es excelente”, añadió Betular, mientras que Germán Martitegui completó: “Hay un mundo en el sabor y es la primera vez que te veo completamente conectada con lo que hiciste”.

“La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron de manera cruel”, lamentó Balli entre lágrimas y añadió: “Yo trato siempre de sonreír porque eso es lo que me hace sentir viva”, cerró la expanelista de LAM (América TV).

Cabe recordar, Luis Alberto Caballi, hermano Balli ,murió el sábado 13 de octubre de 2018 a la mañana luego de ser atropellado por una moto mientras intentaba cruzar una avenida en el barrio porteño de Villa Crespo.