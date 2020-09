Jorge Lanata: "En el Gobierno son más inútiles que corruptos"

Para el conductor de PPT Box "al Gobierno le interesa que la cuarentena siga" Crédito: eltrece

De invitado a La Noche de Mirtha (eltrece) con Juana Viale, el periodista y conductor Jorge Lanata analizó la actualidad política argentina y fue muy crítico con las actitudes del presidente Alberto Fernández y su equipo.

"Estamos sufriendo la consecuencia de lo que votamos. No es lo mismo la pandemia, que la cuarentena, al Gobierno le gusta hacer eso. Pero la cuarentena y los resultados de la cuarentena serán responsabilidad del Gobierno, y la pandemia es la pandemia", aseguró Lanata.

Y agregó: "Yo creo que el Gobierno aprovecha la pandemia para hacer un montón de cosas que hubiera tardado mucho más. Como por ejemplo que la economía dependa en un 90% del Estado. Por eso al Gobierno le interesa que la cuarentena siga".

Ante la consulta de Juana sobre la desprolijidad en ciertos anuncios, el periodista comentó: "El problema en el caso del Gobierno de Alberto no es tanto la corrupción, son más inútiles que corruptos. Son ineficientes, un poco chorros son, pero son unos inútiles".

"¿Por qué pensás que Cristina lo puso de presidente a Alberto?", consultó Juanita. "Fue brillante, Cristina es muy inteligente. Era la manera de ganar. Si Cristina no ponía a Alberto no ganaban, porque el peronismo se dividía y no ganaban", afirmó Lanata.