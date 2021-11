Tensión al aire: la incómoda reacción de Hernán Drago cuando Guido Kaczka quiso tocarle la cara

Las tardes en Bienvenidos a bordo (eltrece) siempre se destacaron por la gran variedad de juegos que ofrece, entre los que destacan el canto, las dominadas e incluso lectura de labios, que generan un divertido clima en el estudio. Sin embargo este miércoles se vivió un tenso momento cuando Guido Kaczka le jugó una broma a Hernán Drago, que derivó en un cruce entre ambos.

Todo comenzó cuando el presentador comparó el esmero que hacía Lorena Paola para que los participantes del segmento de lectura de labios lograran entender lo que decía. Cuando fue el turno de Drago, Kaczka detuvo el juego para referirse a la manera de ser del modelo y expresó que era un “remanso” y que “vivía en una nube de algodón”.

“A él le pasan los problemas, porque ojo, tiene problemas. Todo es problemas”, manifestó Guido acercándose un poco a Hernán, que se lo veía muy serio. De hecho, no sonrió en ningún momento del cruce, lo que dio a entender que no se trataba de un chiste como los que Kaczka suele hacer en el programa.

Al ver que el modelo no emitía palabra, el presentador trató de bajar un poco la tensión del momento y manifestó: “Pero Drago lo va llevando. Es buen tipo, porque él tiene buena intención con la vida”. Por su parte, Hernán solo se limitó a afirmar la última opinión de Guido. “Sí”, dijo de manera fría.

Pese a eso, el conductor insistió con el tema y se le acercó a Drago diciendo: “¿Sabés qué sos vos?” e intentó tocarle la cara. Pero en cuanto el modelo notó la intención de Guido, hizo una maniobra para repelerlo. “No. ¡No se toca! Vos podés decir lo que soy, pero no tocarme”, expresó con mucho enojo.

No obstante, el conductor insistió con la broma, que no fue para nada del agrado de Drago y él se defendió: “¿Es necesario que me toqués la cara?”. El conductor le explicó que para continuar con su argumento era necesario tocarlo y el modelo le advirtió nuevamente que no lo hiciera.

El pedido de Hernán fue en vano. Guido reincidió y esta vez alcanzó a tocarle las mejillas y el mentón con una mano. La reacción del modelo fue todavía más fuerte y pese a que lo rechazó rápidamente, no pudo evitar hacer un marcado gesto de obstinación que no pudo disimular frente a las cámaras.