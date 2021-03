En MasterChef Celebrity, Germán Martitegui se hartó de Sol Pérez: “Hacé lo que quieras”

Germán Martitegui y Sol Pérez protagonizaron uno de los momentos más tensos de la última emisión de MasterChef Celebrity. Es que en el desafío más reciente del reality show, los participantes se enfrentaron por la medalla de oro o de plata y la modelo no demostró la mejor predisposición para superarse.

El desafío del programa gastronómico consistía en armar un combo con cuatro ingredientes. Con pocos minutos en el mercado para cada uno de ellos, los participantes debieron improvisar una preparación con fuertes limitaciones. “Van a tener tres minutos de mercado para poder elaborar una comida increíble”, disparó Damián Betular. A pesar de la advertencia del jurado, la elección de la proteína no resultó favorable para todos los participantes.

Germán Martitegui, irritado con la actitud de Sol Pérez: “Hacé lo que quieras” - Fuente: Telefe

Para el desconcierto de la mayoría de los integrantes de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, la consigna fue preparar un plato con chipirones. “¿Que es este bicho asqueroso?”, manifestó María O’Donnell. “Prefiero sacarle la caca al camarón que esto”, lanzó Sol Pérez.

Con la idea de ayudar a Pérez, O’Donnell le recomendó lavar bien los calamares. “Si no vas a estar en problemas”, le advirtió la periodista. Sin embargo, Sol no podía dejar de quejarse y no se preocupó por disimular su malestar. En ese momento, Germán Martitegui se acercó a su mesa para intentar ayudarla y fue en ese momento cuando se vivió una gran tensión entre el jurado y la participante.

Luego de darle una serie de sugerencias y posibilidades para cocinar los calamares, Martitegui recomendó pasar los tentáculos por harina, freírlos y ponerlos crocantes arriba del risotto. Pérez, por su lado, continuaba mostrándose molesta. “Hacé lo que quieras”, le respondió el chef, notablemente irritado.

