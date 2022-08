En medio de la polémica de Alberto Cormillot, su esposa Estefanía Pasquini hizo un contundente descargo

En las últimas horas, Alberto Cormillot se volvió tendencia a raíz de un polémico comentario en el que aseguró que las “mujeres gorditas” no sufren acoso laboral. Esto desencadenó en una catarata de críticas que lo obligaron a salir a pedir disculpas. Sin embargo, el daño estaba hecho y las redes no lo perdonaron. Su esposa, Estefanía Pasquini salió a defenderlo con un contundente posteo, pero, como las críticas no cesaron, decidió hacer un video y hablarle directamente a sus seguidores.

Todo comenzó cuando el nutricionista estuvo invitado a La Puta Ama, el programa que conduce Florencia Peña en América e hizo un comentario que generó repudio en las redes: “Si sos una chica que pesa 120 o 130 kilos, muy posiblemente si tus amigos te ponen la mano encima, lo hacen como un buen compañero. Si vos bajás 30 o 40 kilos, ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y lo hacen con otra intención, ¿no? Eso puede parecer una discriminación, pero es así”.

Estefania Pasquini, se refirió a los polémicos dichos de su marido, Alberto Cormillot Instagram: @estefi_pasquini

Tras las críticas, su esposa salió al cruce y lo defendió de los haters con un posteo. “Estoy leyendo algunas cosas que me mandan con respecto al dicho del doctor Cormillot y me duele. Primero, porque es mi esposo, el papá de mi hijo y porque sé lo que es...”, escribió Pasquini en una historia de Instagram. Además, sostuvo que a ella también le hicieron ruido los dichos de su marido: “A mí me sonó raro lo que dijo y ese mismo día se lo pregunte, él aceptó no haber dado el mejor ejemplo y que fue desafortunado, por lo cual pidió disculpas”.

En la misma línea, la nutricionista sumó: “Creo que cuando le pegan a esta actitud queda en el olvido como él trata a la obesidad, nunca se mete con los cuerpos, solamente con la alimentación para mantenerse sanos con ella y ya...”.

La nutricionista salió a defender a su marido de las críticas (Foto: Instagram @estefi_pasquini)

Para concluir apuntó de lleno contra aquellos que criticaron al padre de su hijo: “Claramente que siempre está el que quiere hacerse notar bajando al otro y no creciendo por sus medios. Si leen en mi feed jamás usé lo que dijo alguien para hacer una publicación, porque no pego y porque no sé desde qué lugar lo dijo”, sentenció.

Sin embargo, el posteo no fue suficiente para callar a quienes acusaban al médico de “discriminador” y “misógino”, por lo que decidió grabar un video para sus 135 mil seguidores y hablar por última vez del tema. “Creo que está muy simple. Alberto ya explicó que estaba dando ejemplos de lo que pasa. Usó la oficina, como podía usar cualquier lugar, (para hablar) sobre lo que pasa con las personas que tienen sobrepeso y obesidad, la discriminación que sufren y cómo se manejan”, sostuvo la nutricionista.

El contundente descargo de la esposa de Alberto Cormillot

“Esto no es algo inventado por él, es realmente lo que escuchamos en las consultas con los pacientes”, expresó. Asimismo, indicó que no está “para nada” de acuerdo con esta situación y que por eso su pareja: “se dedica a hablar de las personas primero, de no tratar del ‘gordo’ o del ‘obeso’, sino de una persona que tiene que padece (sobrepeso)”.

En la misma línea, sostuvo que “hay mucha gente replicando cosas”, y que, lo que dijo su pareja, “no fue apuntado a una discriminación ni nada por el estilo”. “Justo él que se dedica hace años a esto”, aseveró en referencia a su basta trayectoria. “Creo que fue esta vez mal explicado. Y si se toman de eso... bueno, haya cada uno como lo quiera tomar, pero claramente si nos dedicamos a esto y tratamos a esto como lo que es, la obesidad, el sobrepeso, claramente no es porque no entendamos y se los vaya a andar discriminando”, enfatizó.

Por otro lado, aseguró: “Me involucro en esto que digo por qué yo también me dedico a esto”. Para cerrar, pidió que dejen de enviarle mensajes y apuntó contra los críticos: “Creo que hay mucha gente que se agarra de esto para tener likes, me gusta y demás porque parece que la vida hoy se mide por eso”.

Pasquini recordó las críticas que sufrió con su marido por la diferencia de edad entre ellos (Foto: Instagram @estefi_pasquini)

Tras publicar la serie de historias, triplicó la apuesta y volvió a hacer un posteo sobre el tema. “Estamos en un mundo donde todo se discrimina, todo se juzga, todo se ataca”, expresó y se remontó a las críticas que sufrió junto a su marido por los casi 50 años que los separan. “En algún momento fuimos nosotros atacados por las diferencias que todos conocen. Así que otra razón más para decir: ¿justo él discrimina?”.