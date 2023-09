escuchar

Los rumores de conflictos que rodean a Nicole Neumann no se cesan. Se supone que debería estar pasando uno de los momentos más felices -aunque un tanto estresantes- de su vida, con los preparativos para su boda con Manu Urcera, que se celebrará en diciembre próximo; no obstante, continuaría atravesando un conflicto familiar que involucra a su hija mayor, Indiana. Hace varios meses, trascendió que existía una distancia entre ambas y que la adolescente eligió irse de la casa que compartían para vivir con su padre, Fabián Cubero y la pareja de él, Mica Viciconte. Si bien la modelo lo desmintió, un reciente posteo que hizo en las redes sociales, llamó la atención y trajo aparejado una especulación de que el mensaje que compartió podría estar relacionado con el vínculo con su primogénita.

A través de una Storie de Instagram, Neumann compartió con sus seguidores un fragmento de un libro con el cual aparentemente se sintió identificada. Y justamente, el texto en cuestión, no pasó inadvertido: “Muchos arqueros se quejan de que, a pesar de haber practicado por años el arte del tiro, todavía sienten que el corazón se les dispara de ansiedad, que la mano les tiembla, que la puntería les falla. Tienen que entender que un arco o una flecha no pueden cambiar nada, pero el arte del tiro hace que nuestros errores sean más evidentes”.

El mensaje que compartió Nicole Neumann en las redes y que podría estar dedicado a Indiana (Foto: Instagram)

“El día que te falte el amor en la vida, tu tiro será confuso, complicado. Verás que no tienes la fuerza suficiente para estirar la cuerda al máximo, que no logras que el arco se doble como es debido”, concluyó el fragmento del texto que corresponde al libro El camino del arco de Paulo Coelho. Como Nicole Neumann nunca hace nada al azar, más de uno especuló en la posibilidad de que la destinataria del posteo podría ser su hija Indiana, aunque no hay certezas de eso. Cabe mencionar que la adolescente actualmente vive con Fabián Cubero, su pareja Micela Viciconte y el hijo de ambos, Luca. Además, en menos de un mes, cumple 15 años y el festejo también es otro motivo que trajo discrepancias en la familia.

Pero, lo cierto es que la distancia entre madre e hija viene de larga data. Fue Fabián Cubero, quien confirmó los rumores de “mala relación” y contó que Indiana estaba viviendo con él “porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá”. Por su parte, un tiempo después, Neumann se pronunció sobre la interna familiar y, en una entrevista con ¡HOLA! Argentina, además de desmentir a su ex, afirmó que la Justicia se encarga del tema y que casi todas las cosas que dijeron “son mentira”.

Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann, decidió, meses atrás, abandonar la casa que compartía con su madre y sus hermanas menores e irse a vivir con su padre Archivo

El radical cambio de Nicole Neumann que delataría la relación distante su madre Claudia

No obstante, Nicole no solo estaría pasando por un momento difícil con su hija Indiana, sino también con su propia madre. Hace un par de días, sorprendió a sus seguidores de Instagram al ponerse en su perfil el apellido de su padre, el instructor de esquí y empresario austríaco Bernd Unterüberbacher. Si bien su usuario aún es @nikitaneumanoficial, en la descripción del perfil se muestra como Nicole Unterüberbacher. Este rotundo cambio hizo surgir las versiones de que el vínculo con Claudia, no estaría en el mejor de los términos.

Asimismo, cabe mencionar que Nicole Neumann alcanzó su popularidad bajo su apellido materno y no con el paterno. Ella misma contó que su papá la había abandonado y no mantuvo relación por casi dos décadas. Sin embargo, con el paso del tiempo las cosas cambiaron y ella se contactó con su él, quien actualmente vive con la familia que formó en Europa, para recomponer la relación. Incluso, hace un tiempo, padre e hija fueron vistos juntos paseando por Italia.