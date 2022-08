Mauro Icardi le habría cedido todo su patrimonio a Wanda Nara: “Ya lo tenés en tu poder”

Los rumores de una crisis sentimental entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a surgir, aunque parece ser que esta vez no tendría nada que ver con la China Suárez. Todo son sospechas ante cierta actividad de ambos en las redes sociales. Pero, además, afirmaron que el futbolista le cedió todo su patrimonio a la modelo.

Hace ya varios meses de aquella publicación en la que Wanda insultó de manera indirecta a la exCasi Ángeles y comenzó a hacerse mediático el fenómeno que se denominaría el WandaGate. Entonces se pusieron sobre la mesa los valores familiares, sobre el amor y sobre la lealtad; y las redes sociales de los tres participantes del triángulo se convirtieron en el foco de sus seguidores, atentos a cualquier mínimo movimiento.

La China Suárez le habría enviado un mensaje a Mauro Icardi luego de que él saliera a hablar públicamente sobre el Wandagate. Instagram: @mauroicardi/ @sangrejaponesa

Así, las publicaciones de la modelo en su cuenta de Instagram durante el recital de Ozuna en Ibiza, al que acudió con su hermana Zaira y en las que aparece un amigo besándole el escote, y el cambio de foto de perfil del futbolista desataron rumores de una posible crisis de pareja.

Durante el programa de televisión Socios del espectáculo, la comunicadora Luli Fernández afirmó que Icardi le cedió todo su patrimonio económico a la modelo. “Ellos están casados legalmente, pero debe haber sociedades. Ella es su mánager en el fútbol”, señaló.

Afirman que Mauro Icardi le cedió todo su patrimonio a Wanda Nara

Y relató: “En un momento en que ellos no estaban bien y veían qué pasaba, Mauro publica esta carta, donde dice: ‘Te di todo’. Ese ‘todo’ no solo abarca el estar tantos años juntos y a los chiquitos, también habla de un tema económico, patrimonial. Todo el tiempo posterior al WandaGate, ellos siguieron juntos y el patrimonio de Icardi ya estaba bajo tutela de Wanda Nara”.

La carta que el futbolista le escribió a la modelo contenía el párrafo: “Soy una persona a la que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Soy millonario, pero me visto en H&M y con ropa de Amazon, y vos lo sabés muy bien. Entonces no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu ignorarme... no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías, seas feliz, ya lo tenés en tu poder”.

Desmintió la crisis

Este lunes, Wanda Nara llegó a la Argentina por compromisos laborales, luego de confirmar que formará parte del jurado del nuevo talent show que conducirá Natalia Oreiro, Quién es la máscara, y aterrizó en Ezeiza causando una revolución en el aeropuerto.

En conversación con los medios de comunicación, la modelo desmintió los rumores de crisis con el futbolista y aseguró que entre ellos está “todo muy bien” y que continúan juntos. Nara también contó que únicamente estará en el país por unos días, para “arrancar con las promociones” del programa, aunque regresará más adelante para la emisión.

Wanda Nara aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza junto a su estilista, Kenny Palacios. Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Quien parece que también tiene una propuesta para ser parte de este programa es su amigo y estilista, Kenny Palacios; quien viajó con ella en esta visita relámpago a Buenos Aires. Aunque algunas versiones indican que el peinador y maquillador habría sido convocado además para la segunda temporada de El hotel de los famosos. Mientras él prefirió no confirmar nada, Wanda dijo que “es libre para elegir”, aunque si se suma al reality de eltrece dejará de ser su fiel compañero.