El explosivo audio con el que Wanda Nara confirma su divorcio de Mauro Icardi: “No puedo más”

En los últimos días, Wanda Nara disfrutó a pleno de una escapada “de soltera” junto a su hermana y su mamá en las paradisíacas playas de Ibiza.

Sin embargo, con el final de las vacaciones también llegó el fin de la paz ya que, durante su visita a la Argentina por compromisos laborales, la empresaria se vio envuelta en múltiples escándalos.

Primero surgieron los rumores de una nueva crisis con Mauro Icardi, después trascendió el reclamo de una empleada a quien no le paga hace meses y, ligado a este conflicto, se dio a conocer recién un explosivo audio que confirmaría la crisis terminal de la pareja y el inicio de parte de Wanda de los trámites de divorcio.

El explosivo audio con el que Wanda Nara confirma su divorcio de Mauro Icardi

A casi un año del estallido del Wanda Gate y a pesar que se creía que todo marchaba bien en el hogar Icardi- Nara, el conflicto volvió a resurgir. Pero esta vez con aún más fuerza. A diferencia del escándalo que incluyó a Eugenia “la China” Suárez y que tuvo a todo el país pendiente de cada movimiento de los involucrados, esta vez parece ser definitivo.

Durante la tarde del miércoles, Vicky Baier -más conocida como Juariu- vio un pequeño detalle que logró captar su atención: Mauro Icardi cambió su foto de perfil en la que se lo veía muy feliz junto a su esposa y, en su lugar, puso un retrato suyo de cuando era niño. Asimismo, subió a su feed una postal abrazado a Wanda para, minutos después, eliminarla. Esta misteriosa actitud hizo sonar las alarmas ya que el patrón de comportamiento es extrañamente similar al que tuvo en octubre del 2021, cuando comenzó la debacle del Wanda Gate.

Wanda y Zaira Nara estuvieron de vacaciones en Ibiza instagram @wanda_nara

A esto se le sumó que Wanda pasó las últimas semanas de vacaciones en Ibiza junto a Zaira Nara y a su mamá. Durante estas estuvo de fiesta en fiesta e, incluso, compartió un video que capturó el momento en el que un hombre le da un beso en el escote en pleno recital. La combinación de la actitud de ambas partes de la pareja generó sospechas entre los interesados en la vida de la farándula y las teorías empezaron a invadir las redes sociales.

En medio de los rumores de conflictos matrimoniales, la empresaria llegó a la Argentina para promover su nuevo programa junto a Natalia Oreiro y, contrario a su comportamiento habitual, se mostró reacia a hablar con los periodistas. Especialmente cuando le preguntaron por el jugador del PSG y el estado de su relación, a lo que se limitó a contestar de la manera más escueta y corta posible.

Wanda Nara regresó a la Argentina para promocionar su nuevo programa Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Como si fuera poco, hubo otro problema que la siguió desde Europa hasta Latinoamérica. Carmen, quien asegura ser una de sus empleadas domésticas, salió a acusarla de no pagarle el sueldo y de haberla dejado sin posibilidad de acceder a los documentos o al dinero necesario para comprar un pasaje de vuelta a su país natal.

En la noche de hoy miércoles, los dos conflictos colisionaron ya que en LAM, por América, dieron a conocer un audio que Wanda le habría mandado a la propia Carmen en el que explica que está en medio de un divorcio y que por eso no pudo atender sus pedidos.

Wanda Nara expresó en un audio que se divorciará de Mauro Icardi instagram @mauroicardi

“Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”, se la oye decir en el mensaje. Hasta el momento, lo único que se sabe es que se reunirá con Ana Rosenfeld, su abogada, y que la separación no fue confirmada de manera oficial.