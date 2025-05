En medio del escándalo, Wanda Nara habló de Pampita y recordó su disputa con la China Suárez

Los dramas en torno al Wanda Gate no cesan. El fin de semana, Mauro Icardi se reencontró con sus dos hijas, Francesca (10) e Isabella (8), pero habría incumplido las condiciones de la Justicia, puesto que pasó el día con ellas, pero también con su pareja María Eugenia ‘la China’ Suárez, los hijos de ella y otros amigos, lo cual habría estado prohibido. Wanda Nara explotó contra su exmarido y aseguró que sus hijas estaban “muy angustiadas” por lo que pasó. Sin embargo, en las últimas horas, se filtró un audio de la mediática en el que no solo arremetió contra su ex y su nueva pareja, sino que también hizo mención de Carolina ‘Pampita’ Ardohain.

Tras el conflicto que se generó a partir de que Icardi y Suárez pasaran el día con las dos hijas de él en su casa de Nordelta, el jueves en LAM (América TV) compartieron un fragmento de una picante conversación telefónica que mantuvo Wanda Nara con el panelista del programa Pepe Ochoa. “Yo que soy mamá, no lo puedo creer lo que se le cruza a ella [Eugenia Suárez]. Todas las que sufrió Pampita, solo que ella eligió no hablarlas. Capaz porque [sus hijos] eran varones“, comentó. Cabe recordar que la modelo es madre de Bautista, Benicio y Beltrán, frutos de su relación con Benjamín Vicuña.

A pesar de las tensiones iniciales, la China Suárez y Pampita construyeron un vínculo de respeto mutuo (Captura: LAM)

Pampita y Vicuña fueron pareja durante una década y tuvieron cuatro hijos juntos, incluída Blanca que murió en 2012. Según las versiones que trascendieron, en 2015, ella lo habría encontrado in fraganti en un motorhome con la China Suárez, quien era su coprotagonista en la película El hilo rojo. Si bien en un principio negaron la relación, finalmente los actores blanquearon su noviazgo. Tuvieron dos hijos juntos y se separaron en 2021. A pesar de lo que sucedió, los adultos dejaron sus diferencias atrás y, aunque hubo algún que otro entredicho, Carolina afirmó que la respetaba a Eugenia porque era la madre de los hermanos de sus hijos.

“Si esto le pasaba a mis varones, se los hubieran comido. Los nenes son diferentes, se expresan de otra manera, se plantan de otra manera, son más sufridos”, sostuvo Nara con respecto a sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, frutos de su relación con Maxi López. Acto seguido, apuntó contra Mauro Icardi y su decisión de no ver a los niños, quienes se criaron con él. “Mis tres hijos varones pasaron más años con Mauro que las nenas. Pasaron 12 años de su infancia. En un nene que tiene 13, Benedicto, Mauro es el papá. ¿Vos te pensás que alguna vez pidió verlos? El nene cuenta que Mauro le pegaba, lo maltrataba, pero lo extraña porque es un buen hombre", expresó.

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que no quiere ver a sus tres hijos varones (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi)

La conductora señaló que sus tres hijos querían volver a ver al futbolista, pero, presuntamente, él no estaría interesado en concretar un reencuentro. “Los nenes lo quieren ver. Al margen del maltrato están criados por él, para ellos es el papá. Nunca preguntó por ellos, jamás. No tengo un solo mensaje -que nosotros nos escribíamos mucho al principio, apenas nos separamos-, nunca me preguntaba por los nenes. Fue como ‘jodete ahora te voy a lastimar también por los nenes; para mí los tres varones son tuyos y están muertos’. Así fue", sentenció.