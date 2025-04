Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi luego de que él se reencontrara con sus hijas: “Ahora me toca contenerlas”

El fin de semana estalló un nuevo escándalo alrededor del WandaGate. Mientras Wanda Nara estaba en Brasil, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas por disposición de la Justicia; sin embargo, no cumplió con las condiciones del encuentro de revinculación, puesto que su novia, María Eugenia ‘la China’ Suárez, también estuvo presente cuando se suponía que no debía estarlo. Tras aterrizar este lunes en el Aeropuerto de Ezeiza, la conductora de Love is Blind (Netflix) habló con LAM (América TV) y no se guardó nada: apuntó contra su exmarido y se refirió a la angustia de las niñas por lo sucedido en la casa del padre.

Por su parte, Ángel de Brito explicó que Icardi tenía que cumplir una serie de condiciones para el encuentro revincular con sus hijas. Una de ellas era que Eugenia Suárez no estuviera presente. Sin embargo, en las imágenes que se viralizaron se pudo ver que el futbolista pasó el día con Francesca e Isabella en su casa de Nordelta donde no estuvieron solos, puesto que también dieron presente la actriz, sus hijos, y otros amigos y familiares. A partir de esto, el conductor señaló que se suspendió el encuentro revincular que estaba previsto para este martes.

El fin de semana, Mauro Icardi se encontró con sus hijas y pasó el día con las dos menores, la China Suárez, los hijos de ella y otros amigos (Foto: X @facuventura7)

En la emisión del ciclo de espectáculos, entrevistaron a Nara, que acababa de llegar de su viaje laboral a Brasil y, al ser consultada por lo que sucedió con su exmarido y sus hijas, dijo: “Me sentí muy mal. Me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo. La verdad siento que fue una pérdida de tiempo y la verdad que me lastima mucho que se haya arruinado todo el trabajo de tanta gente, la ilusión de mis hijas y la mía”.

La mediática aseguró que estaba contenta con el reencuentro y remarcó que desde que intervino el Ministerio Público Tutelar, las decisiones ya no son suyas. “Ya no depende de mí. Las comunicaciones están siempre intervenidas por una profesional y después los demás somos adultos y cada uno toma las decisiones que quiere tomar y las consecuencias después están a la vista. La verdad que me duele un montón, ahora me toca contener a mis hijas, sé que están muy mal, angustiadas”, sostuvo.

Wanda Nara estuvo el fin de semana en Brasil para cumplir compromisos laborales (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda afirmó que sus dos hijas “volvieron sorprendidas”, puesto que estaban ilusionadas con volver a ver a su padre, pero sus planes no salieron como esperaban. “Cada uno se maneja como quiere, pero fue difícil para ellas. Obviamente, son chicas, la habrán pasado bien; ellas se mueren por estar con su papá, lo quieren ver”, sostuvo y aseguró que sus tres hijos varones, Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Máxi López, también quieren ver a Icardi. A su vez, dijo que estaba previsto que el fin de semana, durante su viaje, Mauro fuera a las actividades de sus hijas y que ellas hasta le hicieron unas remeras para sorprenderlo, pero él no apareció.

Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi

“Yo priorizo a mis hijos. Si yo hubiera sabido que esto pasaba, no hubiese tomado este compromiso laboral”, sostuvo y agradeció a las personas que estuvieron con las niñas estos días, puesto que ella no pudo regresar antes de tiempo.

La mediática señaló que fue decisión de la Justicia que las niñas se reencontraran a solas con su padre, sin otros familiares y amigos de por medio. Aparentemente, esto no se cumplió, puesto que, según las imágenes que se viralizaron, pasaron el día jugando en la casa del futbolista con varias personas más, incluida la China Suárez.

Por último, Nara sostuvo que además de pedir frente a la Justicia la cuota de alimentos y la revinculación de sus hijos varones con Icardi, le solicitó a las abogadas del futbolista que dejen de amenazar con que sus hijas se vayan a vivir a Turquía, cuando van a la escuela en Buenos Aires. Según lo estipulado, el jugador debería regresar a Estambul cuando se recupere de su lesión y esté en condiciones de sumarse a los entrenamientos del Galatasaray.

Icardi se reencontró con sus hijas el fin de semana, pero habría incumplido las condiciones de la justicia (Foto: Instagram/@mauroicardi)

“Hoy mi hija más grande entro en un shock de llanto y angustia muy fuerte. La contuvo la señora que trabaja en mi casa, que es un ángel caído del cielo”, sostuvo. “No va a pasar, tendría que ser sobre mi cadáver que pase una cosa así”, sentenció Nara sobre la posibilidad de que las niñas se puedan ir a vivir a Turquía con su papá.