En qué gasta su dinero Lali Espósito

Lali Espósito detalló recientemente sus decisiones financieras en el programa La Revuelta, durante una visita a España. La actriz y cantante, próxima a cumplir 34 años, explicó cómo administra sus ingresos tras finalizar sus conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield.

Durante la entrevista, la intérprete, que trabaja desde los 11 años, respondió sobre su “patrimonio total”: “No diría forrada, pero me va bien”. La declaración generó interés, dado el extenso recorrido de Espósito en la industria del entretenimiento.

La revelación de Lali Espósito sobre el dinero

Fue ahí que enfatizó que no derrocha su dinero en lujos innecesarios. “A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”, reconoció. Esta postura contrasta con la de otras figuras públicas que suelen exhibir sus adquisiciones de alto valor.

Asegurar el bienestar familiar

La actriz reveló que su principal objetivo financiero siempre fue asegurar el bienestar de su familia. “Para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo”, afirmó, lo que generó aplausos en el estudio. “Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también”, sentenció. Esta declaración subrayó la importancia que la artista le da a sus raíces y a la seguridad de sus seres queridos.

Lali Espósito habló de su situación económica (Foto: Instagram @larevuelta_tve)

La pelea de Lali con Javier Milei

En el mismo programa, Lali Espósito revivió su enfrentamiento con el presidente Javier Milei. Explicó que la disputa se originó tras las PASO, cuando ella tuiteó: “Qué peligroso. Qué triste”. A partir de ese momento, denunció una persecución en redes sociales.

“Por un rato, quizás hasta el día de hoy, pero con menos fuerza, fui el centro de hate del mismo Presidente. Él me cambió el nombre y me puso ‘Lali Depósito’ porque cree que los artistas opinan porque les pagan. Ahora estoy bárbara. Me quebré, pero estoy divina“, agregó.

Lali Espósito habló sobre su enfrentamiento con Milei

La cantante le regaló al conductor del ciclo español, David Broncano, un póster similar a la portada de su canción “Fanático”, dedicada al Presidente. En la imagen, su rostro aparece cubierto de escraches. “Para la gente que no te quiera tanto. Hay que saber hacer humor con las cosas“, comentó.

Espósito aseguró que la confrontación no se atenuó. “La cosa no se suavizó. Si no soy yo, es otro artista. Está raro el tema de la libertad de expresión. Yo maleducada no soy. Opiné como parte de la sociedad y artista que tiene un micrófono en frente. Y lo voy a seguir haciendo. Si no lo haré con música. Un beso a mi país, que tanto quiero“, expresó.

El regalo de Lali Espósito a David Broncano

Referencias recientes al gobierno

Durante su presentación en el Estadio de Vélez, la cantante presentó una nueva canción con referencias al Presidente e hizo un gesto contra Karina Milei por el escándalo de las presuntas coimas. En la interpretación de “Fanático”, en lugar de imitar la pose del Presidente, la artista levantó tres dedos de su mano derecha, aludiendo al 3% de la supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El gesto de Lali Espósito durante su show en Vélez

Sobre “Fanático”, Lali explicó: “Me hago cargo, yo elegí la narrativa de la canción, hablar de eso. No de una persona, eso está bueno decirlo. Dirigí la canción a un tipo de persona que tiene esos rasgos, ese fanático obsesivo que te odia, pero que en el fondo le interesás muchísimo. Soy responsable de haber querido decir eso que digo, del video y de la ironía que maneja”.

