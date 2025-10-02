Lali Espósito cantó un tema de Casi Ángeles en su show en Barcelona y emocionó a todos

Tras su debut como jurada en el Festival de Cine de San Sebastián, Mariana ‘Lali’ Espósito se quedó en España para cumplir con su apretada y emocionante agenda de compromisos con el público español, más precisamente shows en Barcelona, Sevilla y Madrid. El miércoles 1 de octubre se presentó, con localidades agotadas, en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Interpretó sus hits “Ego”, “No me importa” y “Fanático” e hizo saltar y gritar al público. Pero, para sorpresa de todos, hizo una leve modificación en el setlist e incluyó, improvisadamente, una canción de Casi Ángeles. Cuando la escucharon cantar a capela, los fans se emocionaron hasta las lágrimas y cantaron con ella.

Lali se presentó con localidades agotadas en Barcelona (Foto: Instagram @lali)

La intérprete de 33 años llevó su nuevo álbum No vayas a atender cuando el demonio llama a España y su primera noche fue una verdadera fiesta. “¡Qué hermoso este sold out en Barcelona! ¡Qué público! ¡Primera de tres fechas agotadas en España! ¡Gracias!“, expresó Espósito en un posteo que compartió en Instagram con sus doce millones de seguidores. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos y videos del show, al que también asistió su novio Pedro Rosemblat. El creador y conductor de Gelatina la acompañó durante su paso por el Festival de San Sebastián y ahora también en su tour.

Lali dio un show en Barcelona

Espósito le hizo un regalo especial al público de Barcelona. En pleno show cantó a capela “Hay un lugar”, canción de Casi Ángeles estrenada en 2008 que interpretaba Mar, su personaje en la telenovela. La performance hizo emocionar a los fanáticos. En un video que compartió la cuenta de X @familiaespos se pudo escuchar que los presentes se pusieron a cantar incluso más fuerte que ella. Personas que asistieron al show contaron que interpretó el tema a pedido del público luego de una propuesta de casamiento que tuvo lugar en la sala.

Lali interpretó "Hay un lugar" de Casi Ángeles durante su show en Barcelona (Foto: Instagram @lali)

Lali hizo una reversión íntima y personal del hit y los videos no tardaron en viralizarse. “Fue porque dos chicas se comprometieron y le pidieron”; “Ahora lo tiene que cantar en el Vélez de diciembre”; “No, ese tema tenía que cantar en la Argentina”; “Se escucha más al público que a ella, oh madre“; ”Ahora que lo repita en Madrid”; “Qué hermosura” y “Te amo mamá”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X. La última vez que Espósito interpretó en vivo esta canción fue el 26 de agosto de 2023 durante en Cris Morena Day un evento solidario que organizó el canal de streaming Olga en el Gran Rex para homenajear a la productora.

Las reacciones de los fanáticos luego de que Lali cantara "Hay un lugar" (Foto: Instagram @lali)

Por otro lado, en la previa de sus shows en España, la intérprete de “Disciplina” visitó La Revuelta, programa conducido por David Broncano donde habló, entre varias otras cosas, de su “patrimonio total”. Dijo que le iba bien, pero porque también trabaja desde hace 23 años. Remarcó que su buen pasar económico también está relacionado con que no gasta “en bol***es”. “A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”, reconoció.

La revelación de Lali Espósito sobre el dinero

Si bien admitió que se da algunos gustos, afirmó que de entrada sus prioridades estuvieron bien establecidas. “Para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo”, dijo y en el estudio se hicieron eco los aplausos. “Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también”, sentenció.