Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

A días de cumplir 34 años, Mariana ‘Lali’ Espósito disfruta de uno de los momentos más plenos de su vida, tanto profesional como personal. Tras finalizar sus shows en el Estadio Vélez Sarsfield - y agregar una quinta fecha para el 16 de diciembre - voló a España para hacer su debut como jurado en el Festival de cine de San Sebastián. Su novio, Pedro Rosemblat también viajó al Viejo continente para acompañarla en parte de la experiencia. Asimismo, durante su estadía, la cantante también visitó un reconocido programa de televisión en el que, además de hablar sobre su pelea con el presidente Javier Milei, se refirió a su economía. Reveló en que invierte su dinero y recibió una ovación.

En la previa de sus tres shows en España - este 1 de octubre se presenta en Barcelona, el 4 en Sevilla y el 6 en Madrid -, la intérprete de “Disciplina” visitó La Revuelta, programa conducido por David Broncano. Una de las preguntas que tuvo que responder estuvo relacionada con su “patrimonio total”. “A ver, te lo voy a decir así. Recién estábamos hablando de hace cuantos años trabajo, 23 años”, comenzó a decir, ante lo que el presentador sugirió que estaba muy bien económicamente. “No diría forrada, pero me va bien”, sostuvo Espósito, quien forma parte de la industria del entretenimiento desde los 11 años.

Lali Espósito estuvo en el programa español La Revuelta conducido por David Broncano (Foto: Instagram @larevuelta_tve)

En esta misma línea, remarcó que su buen pasar económico también tiene que ver con que no gasta “en bol***es”. “A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”, reconoció.

La cantante habló de su economía y dejó en claro que su prioridad siempre fue ayudar a su familia (Foto: Instagram @larevuelta_tve)

Si bien admitió que se da algunos gustos, afirmó que de entrada sus prioridades estuvieron bien establecidas. “Para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo”, dijo y en el estudio se hicieron eco los aplausos. “Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también”, sentenció.