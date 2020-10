Luego de que la criticaran por sus atuendos, Nati Jota dio una contundente respuesta que incluyó una selfie a uno de sus seguidores Crédito: Instagram

20 de octubre de 2020 • 13:38

Nati Jota suele responder a sus detractores en las redes sociales: algunas veces lo hace con humor y otras con ironía. Ahora, un seguidor de Twitter la criticó por quejarse de los comentarios que recibe en la calle y cuestionó la forma de vestirse de la periodista. La joven le respondió con una contundente publicación.

Recientemente, la influencer escribió un tuit que se viralizó de manera inmediata y cosechó 56 mil likes, 4 mil retuits, y cerca de mil comentarios. "Una vez guardé a un pibe como 'amor' en mis contactos A 4 DÍAS DE CONOCERNOS. Él también a mí. ¿Y saben? Después fuimos novios. ¡Awwww!", escribió la periodista, en referencia a su exnovio Bruno Siri. "¿Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal", contó, y deslizó un consejo: "No sean intensos, nunca. No sirve, no es por ahí", concluyó.

Ahora, la periodista volvió a ser viral tras responder un inapropiado comentario de un seguidor. "A Nati Jota le molesta que le griten cosas por la calle", escribió el usuario @topbort_. "Y piba, si vas disfrazada de colegiala virgen ultra XXX, ¿qué pretendés?". En el mismo mensaje, el usuario asegura que la influencer muestra de más en sus atuendos, e insinúa que por esa razón, la joven habilita a recibir cualquier tipo de comentario. "Bancatela, bebé", cierra el cuestionable tuit.

Nati compartió el mensaje y respondió: "¿¿Vos decís??? Bueno, acostúmbrense a cerrar la boquita cuando yo me visto como se me canta. Practicá con esta foto si se te viene complicando. Besitos", sostuvo la periodista, que publicó una selfie con una pollera a cuadros. Su publicación recibió más de 200.000 likes y cientos de comentarios, entre los que se encuentran mensajes de la escritora Cielo Latini y la actriz Natalia Oreiro.