En un confuso episodio, Felipe Fort fue detenido en su auto por la policía

Desde el fallecimiento de Ricardo Fort en 2013, sus hijos Felipe y Marta quedaron bajo la tutela legal de Gustavo Martínez, quien estuvo en pareja con el empresario durante muchos años. En diálogo con Juan Etchegoyen a través de Mitre Live, el actual tutor de los jóvenes habló de su relación con ellos, la crianza y el encuentro con la policía que tuvo Felipe en los últimos días.

“Me hacen enojar porque son pendejos y quieren tener la razón. Te dicen: ‘La verdad la tengo yo’. Pero son buenos pibes”, expresó. En la entrevista, además de hablar del buen vínculo que mantiene con los adolescentes, se refirió particularmente a Felipe, a quien lo catalogó como “el más travieso”. “Hace cada cagada”, afirmó.

Felipe Fort, al igual que su hermana Marta, heredó el amor por los autos de su padre Ricardo Instagram @felipe_fort_

En medio de su relato, recordó un reciente episodio que vivió con él. “Se metió... Viste que ahora está señalizado que no podés pasar por allá, por otro lado en la calle”, comenzó a narrar. “Bueno, el boludo se fue para una calle donde se apartó del recorrido permitido. Al irse, lo agarró la policía porque estaba en infracción y le metieron una multa”, agregó. “Los pendejos a esa edad trasgreden, qué se yo, son así”, completó con humor.

Sin embargo, desde el entorno de los Fort aclararon que la situación no fue tal como la contó Martínez. “Lo pararon en un control vehicular en la ruta. Iba manejando un adulto con quien no tiene lazo familiar. Entonces el policía al pedir documentos vio su nombre y decidió no dejarlos ir, pensando que Felipe podía estar en peligro”, sostuvo, en diálogo con el sitio PrimiciasYa, Natalia Roman, responsable de la comunicación actual de la familia.

“Estuvieron en ese control hasta que Felipe pudo comunicarse con César Carozza, su abogado. Y César envió todos los papeles correspondientes para demostrar que Felipe tenía permiso de estar ahí y que él mayor acompañante estaba en conocimiento de los adultos responsables. Eso fue todo”, cerró.

LA NACION