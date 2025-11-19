El regreso de Bandana: así fue el primer ensayo y una llamativa ausencia en la cena posterior

Bandana vuelve a los escenarios y ya comenzaron a encender la expectativa de sus seguidores. Según trascendió, el grupo será parte de las fiestas L.A.T.M. +35, organizadas por el DJ Tommy Muñoz, donde este domingo se presentarán como artistas invitadas. En ese contexto, las integrantes compartieron en sus redes las primeras imágenes de los ensayos, un regreso que llega en medio de versiones y comentarios sobre la dinámica interna del grupo, especialmente después de la dura situación que atravesó Lourdes Fernández hace casi un mes, cuando un episodio de violencia con su expareja terminó con la detención del agresor.

Cabe destacar que en esta nueva etapa estarán presente Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi y María Elizabeth “Lissa” Vera, ya que Ivonne Guzmán decidió alejarse definitivamente del grupo hace varios años.

La emoción por volver a los escenarios

Durante la jornada del martes, arrancaron formalmente los ensayos de cara a la presentación, y desde bien temprano las integrantes empezaron a compartir en redes sociales parte de la previa del reencuentro. Entre historias, fotos y pequeños videos, dejaron ver la energía y la nostalgia que acompaña este regreso tan esperado por quienes crecieron con sus canciones.

Las integrantes de Bandana compartieron todos los detalles del primer ensayo (Captura: Instagram @virginiadacunha)

Por su parte, Virginia Da Cunha fue de las primeras en mostrarse activa y publicó una foto mientras viajaba rumbo a Buenos Aires para sumarse a la práctica del día. “Bandana, yendo”, escribió, dejando en claro que la emoción por volver a subirse a un escenario sigue intacta.

Reencuentro y primer ensayo

Bandana comenzó con los ensayos para su show de regreso (Foto: Instagram @tommymunozdj)

En las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales, se puede ver a las integrantes repasando una de las coreografías que formará parte del show con el que celebrarán los 25 años del nacimiento de la banda en Popstars, el reality que marcó el inicio de su carrera. Los clips registran el primer encuentro después de un largo tiempo sin compartir escenario, y muestran a las artistas cantando, bailando y ajustando cada detalle mientras se preparan para la fiesta que marcará su esperado regreso.

Bandana regresa a los escenarios y los fans revolucionaron las redes

“Si ellas supieran las veces que grité Maldita Noche. ¡Hoy la profesión me sigue regalando momentos para siempre! El Domingo explota L.A.T.M. +35 con Bandana! ¡Gracias, @valeriagastaldi @virginiadacunha @lissavera @lowrdez por sumarse! Ya llega la noche“, escribió Muñoz en una publicación en su cuenta de Instagram, junto a una foto con las cuatro integrantes.

Con ropa deportiva y en un ambiente distendido, Virginia dejó que sus seguidores se asomaran a la previa del reencuentro en el escenario junto a sus compañeras. “Primer ensayo, adentro”, escribió en una de sus publicaciones, mientras de fondo se las escuchaba cantar “Doce horas”, uno de los temas emblemáticos de su primer álbum.

La cena post ensayo, con una ausencia que llamó la atención

Luego del primer ensayo, las integrantes de la banda se juntaron a cenar, pero un detalle sorprendió a todos (Captura: Instagram @virginiadacunha)

Luego del ensayo, las Bandana se reunieron para salir a cenar y celebrar este reencuentro tan esperado. En ese clima de emoción, Virginia compartió una reflexión que dejó ver lo significativo del reencuentro para ellas: “El momento más disfrutado... ni el show ni los flashes. Una cena, un vino y una charla profunda para abrazarnos”, escribió, dejando en evidencia la sensibilidad que atraviesa a la banda en esta nueva etapa.

La ausencia de Lissa Vera encendió los rumores de tensión dentro del grupo (Captura: Instagram @virginiadacunha)

Sin embargo, entre las publicaciones hubo un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de Lissa Vera en las imágenes de la cena. Esta situación encendió rápidamente las especulaciones sobre un posible distanciamiento interno, especialmente teniendo en cuenta el duro episodio que vivió Lourdes semanas atrás y cómo repercutió dentro del grupo.

La ausencia de Lissa Vera en la cena despertó rumores de distanciamiento en el grupo

Cabe recordar que los rumores de tensión comenzaron a circular tras la situación de violencia que atravesó Fernández con su expareja, Leandro García Gómez, y el rol que tuvo Lissa en aquel momento. Esto teniendo en cuenta que fue ella quien decidió radicar la denuncia contra el empresario. A partir de ese episodio, muchos creen que la relación entre ambas no volvió a ser la misma.

Cuándo será el regreso de Bandana

Qué se sabe sobre el show de Bandana

El esperado show de Bandana tendrá lugar el domingo 23 de noviembre de 2025, en el marco de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz. Será una presentación especial que celebrará los 25 años de trayectoria del grupo y que contará con la participación de Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, quienes volverán a compartir escenario para revivir uno de los fenómenos pop más recordados del país.