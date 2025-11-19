Bandana en vivo: cómo comprar entradas para el recital en LATM +35 de este domingo 23 de noviembre

Este domingo 23 de noviembre marca la vuelta de Bandana, una de las bandas argentinas más reconocidas para los jóvenes de la década del 2000. Valeria, Virginia, Lissa y Lowrdez se preparan en LATM +35, una fiesta de música “retro” que organiza el DJ Tommy Muñoz que se hará en el boliche Moscú. Como lo indica el nombre, solo se admite a mayores de 35 años al evento. Muchos de sus fanáticos se preguntan cómo comprar las entradas.

Show reencuentro de Bandana

De esta forma, la banda empezará con los festejos por sus 25 años. Surgió del reality de canto Pop Star, que se hizo en 2001, y fue una gran sensación. El grupo pop logró gran éxito en la Argentina y Latinoamérica con varios discos y giras, por lo que se convirtieron en un ícono del pop local. Entre sus hits más conocidos están canciones como “Guapas”, “Maldita Noche” y “Llega la Noche”.

No es la primera vez que las integrantes de Bandana se reencuentran. Solo con la ausencia de Ivonne Guzmán ―que ahora canta en La Delio Valdez― Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández (Lowrdez), Virginia da Cunha y María Elizabeth “Lissa” Vera tuvieron su regreso en 2016 con serie de funciones agotadas y una gira por todo el país. Desde entonces, el grupo tuvo varias presentaciones especiales y reencuentros, como el show sorpresa en mayo para la premiere de la película live action de Lilo & Stitch, en donde cantaron "Muero de amor por ti”, canción que grabaron para la banda sonora de la película animada.

El DJ Tommy Muñóz se mostró con Bandana en la previa de la fiesta LATM +35 de este domingo 23 de noviembre Instagram

Además de su esperada vuelta a los escenarios, la banda fue noticia en las últimas semanas por un episodio de violencia de género que vivió Lowrdez con su pareja. Tras las denuncias de su madre y de Lissa, se la encontró en un estado delicado en la casa de Leandro García Gómez, quien fue detenido con prisión preventiva. Una semana después del incidente, la artista dio un show en Buenos Aires 2000, un evento que celebró el pop de principios de siglo en el Gran Rex junto a Germán “Tripa” Tripel, el exintegrante de Mambrú. “Un tropezón no es caída”, dijo la cantante.

Cómo comprar las entradas para el recital de Bandana en LATM +35

Las entradas del show de Bandana en la fiesta LATM +35 en Moscú se venden de forma online a través del sitio Flashpass. Actualmente, solamente están disponibles los tickets de la preventa cinco, que salen $60.000.

Bandana dará un show en vivo en la fiesta LATM +35 este domingo 23 de noviembre Instagram

A continuación, los pasos a seguir para conseguir las entradas de Bandana en LATM +35 de este domingo 23 de noviembre:

1 Ingresar a Flashpass

Buscar el sitio oficial de Flashpass, donde se venden las entradas. Para realizar la compra, es necesario registrarse con el correo electrónico y datos personales.

2 Elegir el evento

Hacer click en el evento “LATM +35 Volumen 4″, en el cual Bandana cantará en vivo este domingo.

3 Seleccionar las entradas

Indicar la cantidad y tipo de entradas que se quieren comprar. Las que están disponibles son las que corresponden a la preventa 5.

4 Pagar

Realizar el pago con los medios electrónicos que acepta Flashpass, como tarjetas Visa, MasterCard, American Express, y otros mediante Mercado Pago.

5 Confirmar la compra

Una vez confirmada la compra, se enviará un correo electrónico con un ticket digital en formato de código QR. También se pueden encontrar al ingresar a la plataforma con la cuenta. Para ello, hay que dirigirse a la sección “Mi Cuenta” e ir a “Mis Tickets”.

Para ingresar al evento, se debe mostrar el código QR desde el celular. Cada una de las entradas es única y se invalida tras ser escaneada.