Entradas de Soda Stereo en el Movistar Arena: cómo y cuándo sacarlas

La icónica banda Soda Stereo anunció un nuevo espectáculo en Buenos Aires, programado para el 21 de marzo en el Movistar Arena. El show, bajo el nombre ECOS, fue confirmado a través de las redes sociales oficiales del grupo y de sus integrantes, Charly Alberti y Zeta Bosio.

Cómo y cuándo sacar las entradas para Soda Stereo

La venta de entradas de Soda Stereo comenzará este martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana con una instancia de preventa exclusiva. Esta primera etapa está destinada únicamente a los clientes que posean Tarjetas de Crédito Visa emitidas por el Banco Galicia.

El principal beneficio para quienes accedan a esta fase inicial es la posibilidad de adquirir los tickets en hasta seis cuotas sin interés. La venta se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial del Movistar Arena, que fue destacado en la publicación como el único punto de venta oficial para el evento.

La preventa se extenderá hasta agotar el stock de localidades asignado a esta etapa. Una vez que el cupo se termine, se habilitará de forma inmediata la venta general.

Guía paso a paso para la compra de tickets

Para asegurar la adquisición de las entradas, los interesados deben seguir estrictamente el protocolo de venta establecido por la producción, especialmente si buscan aprovechar la preventa exclusiva:

Verifique la fecha y hora de inicio: La venta de tickets arranca el martes 30 de septiembre a las 10 AM .

La venta de tickets arranca el . Identifique el punto de venta oficial: La única plataforma autorizada para la venta de localidades es la web www.movistararena.com.ar . Evite otros sitios, pues este fue designado como el único canal oficial de venta.

La única plataforma autorizada para la venta de localidades es la web . Evite otros sitios, pues este fue designado como Prepare su medio de pago para la preventa: Para ingresar a esta fase inicial, debe ser titular de Tarjetas de Crédito Visa emitidas por el Banco Galicia.

Para ingresar a esta fase inicial, debe ser titular de Tarjetas de Crédito Visa emitidas por el Banco Galicia. Aproveche la financiación (opcional): Quienes compren con estas tarjetas acceden a la financiación de seis cuotas sin interés .

Quienes compren con estas tarjetas acceden a la financiación de . Considere la transición a venta abierta: La preventa mantiene su vigencia hasta agotar stock. Una vez que las entradas exclusivas se terminen, la venta se pasa automáticamente a modalidad abierta para todo el público.

De qué se trata Soda Stereo Ecos

El espectáculo Soda Stereo Ecos se presenta como una nueva oportunidad para que el público se reencuentre con la música del icónico trío. El concierto tendrá lugar el 21 de marzo en el Movistar Arena, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La propuesta conceptual del show se resume en la publicación oficial con la frase: “Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real”. Este mensaje sugiere un formato que reunirá en el escenario a los miembros activos de la banda, Charly Alberti y Zeta Bosio.

El anuncio en la plataforma Instagram generó una fuerte repercusión entre los fanáticos. En pocas horas, el posteo acumuló más de 42.000 “Me gusta” y cerca de 3.000 comentarios, lo que anticipa una alta demanda para las entradas. El evento es una producción conjunta que cuenta con el respaldo de las compañías Sony Music y Popart Music.

