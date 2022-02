Entre lágrimas, Eugenia Tobal se despidió de su programa: “Hicimos un trabajo hermoso”

En el cruel negocio de la televisión, los números mandan. En la cuerda floja desde hacía algunas semanas, finalmente, Hogar dulce hogar, el programa que hasta este viernes conducía Eugenia Tobal en eltrece, llegó a su fin. Con cifras de rating que llegaron a estar por debajo de los tres puntos, la programación del canal decidió dar de baja el ciclo. Al despedirse del público, la actriz se mostró muy sensibilizada.

“Antes de dar la devolución a los participantes, les tenemos que contar e informar, y voy a hablar en nombre de mis compañeros también, así hacemos una sola voz, que hoy es el último programa de Hogar dulce hogar. Lamentablemente. Estamos muy tristes, pero a la vez estamos muy contentos, porque fue un programa hecho con muchísimo amor”, afirmó Tobal antes del cierre del ciclo.

Luego, destinó sus palabras a los miembros del programa: “Voy a hacer algunos agradecimientos puntuales. Quiero agradecer primero a todo el equipo que trabaja acá. Un aplauso enorme porque son muchísimas familias y personas”.

Acto seguido, contó cuál era el espíritu del programa que no logró colmar las expectativas de la gerencia de eltrece: “Una manera de reivindicar el oficio, de darle valor al trabajo que hacemos con nuestros manos. Ojalá, ustedes en casa hayan aprendido tanto como nosotros. Lo hicimos con muchísimos amor. Por eso el nombre”.

Eugenia Tobal se despidió de Hogar dulce hogar (Foto: Captura de video)

Después, la actriz contó que ante la adversidad, el grupo de trabajo se aglomeró y dio detalles de por qué se terminaba el programa: “Nos hemos hecho muy unidos. Agradecer a la productora LaFila, por la confianza, al canal, pero bueno, las cosas son así, y algunas veces terminan antes de lo previsto, pero estamos muy felices y sobre todo, a cada uno de los participantes que ha pasado por Hogar dulce hogar y cada uno de los futuros participantes que han querido estar”.

María Eugenia Tobal se despidió de su programa al borde de las lágrimas

Asimismo, Sol Álvarez Roldán, jurado del programa, pidió aplausos para la conductora, que en ese momento no pudo evitar quebrarse: “No me quiero emocionar. Hemos hecho un trabajo hermoso. Han hecho un trabajo maravilloso. Yo estoy feliz de este programa. Valoro muchísimo el trabajo que han hecho, y vuelvo a reivindicar el arte, el trabajo y el oficio que han mostrado día a día acá”.

Tras designar como ganador del desafío semanal al equipo amarillo que había hecho un “Bar estilo industrial”, por el cual cuatro personas ganaron 200 mil pesos, la conductora se conmovió al ver la emoción de una de las participantes. “No llores porque me vas a hacer llorar, Blanca, por favor te lo pido, que lo vengo aguantando. Acá lo tengo el llanto. No quiero porque después sale en todos los portales: ‘el llanto de Eugenia total. ¡No! De verdad estamos felices”, concluyó.