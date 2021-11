Inesperado: Ernestina Pais y Jey Mammon fueron parte de una romántica propuesta de matrimonio

El pasado domingo por la noche, Jey Mammon y Ernestina Pais fueron testigos de un sorpresivo pedido de matrimonio. Los conductores habían ido a cenar al Jardín Japonés, en el barrio porteño de Palermo, cuando una persona desconocida les pidió que presenciaran la íntima propuesta. Todo quedó registrado por el celular del Mammon, quien luego compartió el video a través de sus redes sociales.

“Fui a cenar con Ernestina Pais al Jardín Japonés. Un señor (Javier) nos pidió que seamos testigos de un momento. He aquí el momento. Tremendo”, tuiteó el conductor de Los Mammones (América TV).

Jey Mammon compartió con sus seguidores el emocionante momento Twitter @JEYMAMMON

La publicación fue acompañada por las imágenes del episodio. En el clip se puede ver a Javier haciéndole la romántica proposición a su pareja. “Seis años atrás, no vivía. Descubrí lo que es vivir con vos”, se lo escucha decir, mientras sostiene una caja con el anillo de compromiso.

En el fondo, se la ve a Pais presenciando la situación con gesto de asombro, en tanto que Mammon no puede evitar expresar: “Ay, es hermoso lo que estamos viviendo”. Sin embargo, inmediatamente se percata de que aún falta la respuesta de la mujer, por lo que el conductor añade: “Pará, que no contestó todavía. Mirá si le dice que no”.

Al instante, la mujer, visiblemente emocionada, le dice a su novio: “Te amo, toda mi vida la quiero con vos. Te amo”. Entonces, ambos se abrazan y besan con lágrimas en los ojos, ante la mirada de Mammon, quien festeja el momento exclamando: “¡Hermoso, no lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Es un montón!”. Por su parte, se puede ver a Pais aplaudiendo, también contenta con el desenlace de la propuesta.

Jey Mammon y Ernestina Pais fueron testigos de la propuesta de matrimonio de un desconocido

El tuit no pasó desapercibido: se viralizó y el video superó las 40.000 reproducciones. Además, se llenó de comentarios de usuarios que agradecieron a Mammon por hacerlos partícipes del conmovedor momento.

“¡Ay, que felicidad! Mi amiga salteña justo hoy celebra su cumple con tremendo pedido de mano. ¡Javi es un sol! Estamos felices por ellos. ¡Gracias, Jey, por compartir ese momento!”, escribió una seguidora que, al parecer, es amiga de la protagonista de la grabación.

Otra usuaria comentó: “¡Muero de felicidad, amor y emoción! Y también creo, como vos lo decís por las noches (en que te vemos), que hay que amarse más, sentirse más (aunque suene cliché) este día y cada día. Gracias por compartir con nosotros este amor real y soñado al mismo tiempo”.