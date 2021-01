"La relación de Alberto Fernández con Cristina Kirchner es inestable, no está resuelta, y esto le hace mucho daño. El tema no está saldado", dijo Ernesto Tenembaum Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2021 • 10:41

La autoridad del presidente Alberto Fernández fue el eje de un duro comentario del periodista Ernesto Tenembaum, para quien el primer mandatario, después de un año de gobierno, no termina de ser aceptado por el ala más dura del oficialismo, liderada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"El kirchnerismo actúa con Fernández como actuó con Daniel Scioli en la campaña de 2015. 'No es de los nuestros, pero lo votamos tapándonos la nariz'. Lo toman como al tipo que 'nos tenemos que bancar por un tiempo'. Y eso no está bueno", consideró el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos).

"Hay algo que me preocupa mucho del gobierno, que atraviesa la gestión de Alberto Fernández de punta a punta, y tiene que ver con la autoridad presidencial. Lo voy a explicar en dos episodios pero podría hacerlo en 50", comenzó Tenembaum y enumeró los temas más calientes como los indultos a exfuncionarios condenados por corrupción, la reforma judicial con el embate a los Corte Suprema y la marcha atrás con el aumento a las prepagas.

El indulto a Amado Boudou

"Gente muy importante del kirchnerismo planteó que el presidente debería hacer cosas que no quiere hacer. El más fuerte fue Eugenio Zaffaroni diciendo que debería indultar a Amado Boudou. Imagínense lo que sería políticamente que el presidente indulte a un ex funcionario que fue condenado por todos los jueces que revisaron su causa. Se transformaría en el presidente de la impunidad en sectores de la sociedad entre los cuales me incluyo", dijo.

Si Alberto Fernández indultara a Amado Boudou "se transformaría en el presidente de la impunidad", dijo Tenembaum Fuente: Archivo

"Hubo otro episodio de estos. El presidente firmó un decreto para aumentar un 7% las prepagas. Se publicó en el Boletín Oficial y horas después se publicó otro boletín para volver atrás. Es obvio que alguien dijo que no se podía hacer y ese alguien puede ser una sola persona, que es Cristina Fernández de Kirchner", señaló.

"Hay muchas cosas que me preocupan de este devenir. Ha pasado con muchas cosas: el gobierno calcula una cosa y después hay otra entidad que calcula de otra manera", dijo y añadió que "tiene que haber una conducción que consulte, pero que no sea desautorizada, porque sino quienes negocian con el gobierno no saben con quién lo están haciendo".

"Salvajadas que le hacen daño al país"

"Lo más preocupante es que en un país muy complicado como la Argentina lo que debe haber es una autoridad presidencial respetada. No digo fuerte, caudillesca o dura, digo respetada.

En otro tramo de su editorial, Tenembaum dijo que "el presidente tiene que asumir que es el presidente, y conducir sin hacer tanto gesto, echando atrás medidas aprobadas horas antes. Es una dinámica muy complicada para el presidente porque quienes lo llevaron al poder no le terminan de reconocer esa categoría. El presidente está dando explicaciones todo el tiempo".

"Hay una situación que despoder que no termina bien. La relación de Alberto Fernández con Cristina es inestable, no está resuelta, y esto le hace mucho daño. El tema no está saldado. El problema no es cuánto ganan las prepagas sino quién manda. Este tipo de salvajadas le hacen mucho daño al país y mucho daño al gobierno", finalizó.