Quién es el futbolista que más “likes” le da a Evangelina Anderson en Instagram

Desde su separación de Martín Demichelis, el nombre de Evangelina Anderson reapareció con fuerza en los medios de comunicación y en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la mujer sube fotos y videos de distintos planes de soltera, que incluyen viajes a distintas partes del mundo, como momentos junto a sus hijos.

Ante las reiteradas apariciones en las redes sociales, Evangelina eclipsó la mirada de un futbolista que, en reiteradas ocasiones, le comenta los posteos y le da “me gusta” a cada una de sus apariciones virtuales. Esta situación fue observada de cerca por la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, en su cuenta de Instagram.

Juariu, en su Instagram, mostró la interacción de Purata con Evangelina

El deportista en cuestión es Juan José Purata, defensor central del Tigres de México, quien, hace unas semanas, apareció en un video, junto a la modelo argentina, en un shopping. Según relató “Pepe” Ochoa, panelista del programa LAM (América), se generó un acercamiento entre las partes, aunque Evangelina prefirió mantener la privacidad del caso, sin emitir ningún tipo de opinión.

Lo cierto es que Purata marca el terreno con “likes” y comentarios de todo tipo en las publicaciones de Anderson, dando a entender que existe algo más que un affaire entre ambos.

Juan José “Juanjo” Sánchez Purata es un futbolista mexicano que juega como defensa central, actualmente en Tigres UANL de la Liga mexicana (Foto: Instagram @juanjopurata)

“Lo que la persona me cuenta es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento estuvo de la mano con este señor y se fueron juntos en una Jeep colorada. En un momento de toda la ida y la vuelta, existieron caricias”, dijo Ochoa.

Purata, además de desempeñarse en el Tigres de México, representa a la selección azteca en las diferentes competencias deportivas. Su porte físico de 1,88 centímetros es ideal para la zona defensiva, donde se forcejea y choca contra delanteros corpulentos.

Quién es el futbolista mexicano con el que vincularon a Evangelina Anderson

La carrera del jugador de 27 años comenzó en Tigres, donde debutó profesionalmente en 2018 y solamente tuvo un breve paso intermedio por el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) en la temporada 2022-2023.

Juan José Purata, futbolista de Tigres

El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti

Evangelina Anderson, su hermana Celeste y Majo Martino, amiga de la modelo, viajaron a Italia, más precisamente a Milán, para disfrutar de unas vacaciones en suelo europeo. En lo que parecía un paseo más por la reconocida ciudad, el grupo de mujeres se encontró con el cantante Eros Ramazzotti.

Además de la presencia en los desfiles y festivales de moda, las argentinas disfrutaron de una jornada de paseo junto a la modelo Milca Gill, que incluyó un almuerzo donde se sumó el artista italiano.

La foto del encuentro que compartió Majo Martino (Foto: Instagram/@majomartino)

Luego de risas, conversaciones y camarería, se produjo un inesperado momento entre Ramazzotti y Evangelina Anderson que quedó grabado ante las cámaras.

Sucede que el cantautor de 61 años se acercó a Evangelina e intentó besarla tras una foto grupal. La actitud de Ramazzotti quedó plasmada en una foto y los usuarios de las redes sociales no solo repudiaron su actitud, sino que marcaron la incomodidad que sintió Anderson.

El momento incómodo en el que Eros Ramazzotti intenta besar a Evangelina Anderson (Foto: Captura Instagram/@milcagili)

“Alguien se enamoró”, escribió Gili, encargada de capturar el momento, en sus historias de Instagram, para dar prueba de la actitud -sorpresiva- que tuvo Ramazzotti.