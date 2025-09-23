Quién es el futbolista que más “likes” le da a Evangelina Anderson en Instagram
La modelo utiliza sus redes sociales para mostrar sus vacaciones por el mundo y cómo lleva su vida de soltera, tras la separación de Martín Demichelis
- 3 minutos de lectura'
Desde su separación de Martín Demichelis, el nombre de Evangelina Anderson reapareció con fuerza en los medios de comunicación y en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la mujer sube fotos y videos de distintos planes de soltera, que incluyen viajes a distintas partes del mundo, como momentos junto a sus hijos.
Ante las reiteradas apariciones en las redes sociales, Evangelina eclipsó la mirada de un futbolista que, en reiteradas ocasiones, le comenta los posteos y le da “me gusta” a cada una de sus apariciones virtuales. Esta situación fue observada de cerca por la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, en su cuenta de Instagram.
El deportista en cuestión es Juan José Purata, defensor central del Tigres de México, quien, hace unas semanas, apareció en un video, junto a la modelo argentina, en un shopping. Según relató “Pepe” Ochoa, panelista del programa LAM (América), se generó un acercamiento entre las partes, aunque Evangelina prefirió mantener la privacidad del caso, sin emitir ningún tipo de opinión.
Lo cierto es que Purata marca el terreno con “likes” y comentarios de todo tipo en las publicaciones de Anderson, dando a entender que existe algo más que un affaire entre ambos.
“Lo que la persona me cuenta es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento estuvo de la mano con este señor y se fueron juntos en una Jeep colorada. En un momento de toda la ida y la vuelta, existieron caricias”, dijo Ochoa.
Purata, además de desempeñarse en el Tigres de México, representa a la selección azteca en las diferentes competencias deportivas. Su porte físico de 1,88 centímetros es ideal para la zona defensiva, donde se forcejea y choca contra delanteros corpulentos.
La carrera del jugador de 27 años comenzó en Tigres, donde debutó profesionalmente en 2018 y solamente tuvo un breve paso intermedio por el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) en la temporada 2022-2023.
El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti
Evangelina Anderson, su hermana Celeste y Majo Martino, amiga de la modelo, viajaron a Italia, más precisamente a Milán, para disfrutar de unas vacaciones en suelo europeo. En lo que parecía un paseo más por la reconocida ciudad, el grupo de mujeres se encontró con el cantante Eros Ramazzotti.
Además de la presencia en los desfiles y festivales de moda, las argentinas disfrutaron de una jornada de paseo junto a la modelo Milca Gill, que incluyó un almuerzo donde se sumó el artista italiano.
Luego de risas, conversaciones y camarería, se produjo un inesperado momento entre Ramazzotti y Evangelina Anderson que quedó grabado ante las cámaras.
Sucede que el cantautor de 61 años se acercó a Evangelina e intentó besarla tras una foto grupal. La actitud de Ramazzotti quedó plasmada en una foto y los usuarios de las redes sociales no solo repudiaron su actitud, sino que marcaron la incomodidad que sintió Anderson.
“Alguien se enamoró”, escribió Gili, encargada de capturar el momento, en sus historias de Instagram, para dar prueba de la actitud -sorpresiva- que tuvo Ramazzotti.
Otras noticias de Evangelina Anderson
"Se enamoró". El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti
“Con cada piedra...”. Tras los rumores de romance con Eva Anderson, Paredes subió una foto familiar y Jorgelina Cardoso fue tajante
"Tengo novio". Evangelina Anderson reveló qué es lo que más le gusta de un hombre y sorprendió con un anuncio
- 1
Llega un Polémica en el bar más picante para competir con Trato Hecho en el prime de la TV
- 2
Luciana Geuna reveló el cuadro que la llevó a estar varios días internada: “Es como desangrarte sin pausa”
- 3
Qué se sabe de Thiago Medina internado en terapia intensiva tras el accidente
- 4
La emoción de Pampita al recuperar los teléfonos robados con imágenes de su hija Blanca: “Lo demás no me importa”