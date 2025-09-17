Evangelina Anderson reveló qué es lo que más le gusta de un hombre y sorprendió con un anuncio: “Ya tengo novio”

Evangelina Anderson anunció que esta semana estará en la Fashion Week en Milano (Italia) y mostró una foto de la previa del viaje en el aeropuerto junto a su hermana y maquilladora Celeste Paternó, la panelista Majo Martino y la hermana menor de Majo, que también se llama Celeste. Un rato más tarde y ya desde el aeropuerto de Frankfurt, Evangelina hizo una fuerte revelación sobre qué es lo que más le gusta de un hombre y se tomó con humor su soltería tras la separación de Martín Demichelis.

La Fashion Week en Milán comienza el próximo martes 23 de septiembre y termina el lunes 29. Evangelina mostró en su cuenta de Instagram que partieron desde Buenos Aires rumbo a Frankfurt, donde hicieron escala antes de aterrizar en la ciudad italiana. En el Aeropuerto de Frankfurt hay una escultura de Albert Einstein, la cual representa al famoso científico sentado en un banco con papeles en las manos.

Evangelina posó junto a la escultura y dejó un contundente mensaje: “Siempre me gustaron los intelectuales”. A la vez que le puso humor a la situación y agregó: “Ya tengo novio”.

Tras la separación de Demichelis luego de 18 años de relación y tres hijos en común, Evangelina aprovechó sus primeras semanas de soltera para viajar a México con amigas y ahora poder disfrutar de una semana a pura moda en Italia. A su vez, sigue con varios compromisos laborales en Buenos Aires, desde su participación en Los 8 escalones a su futura presencia en MasterChef Celebrity.

En la última semana, Evangelina estuvo en el ojo de la tormenta por un supuesto romance con el jugador de Boca y de la selección argentina, Leandro Paredes. Paredes está casado con Camila Galante y tiene tres hijos en común: Victoria (10), Giovanni (7) y Lautaro, de tan solo cinco meses.

Luego de las especulaciones, el futbolista intentó poner fin a los rumores con un posteo familiar y fue Jorgelina Cardoso, la mujer del Fideo Di María, quien sorprendió con un contundente mensaje: “Con cada piedra que les tiren, sigan construyendo el castillo... los quiero y extraño”.