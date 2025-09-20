El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti

En medio de su divorcio con Martín Demichelis, Evangelina Anderson disfruta de sus tiempos libres y de la soltería por primera vez en casi dos décadas. Debido a esto es que viajó con su hermana Celeste y con Majo Martino a Milán, con el objetivo de ser parte de la Semana de la Moda. Sin embargo, un inesperado encuentro con Eros Ramazzotti la puso en el foco de la escena.

La foto del encuentro que compartió Majo Martino (Foto: Instagram/@majomartino)

Además de los desfiles, las argentinas disfrutaron de un paseo junto a la modelo Milca Gili, que terminó con un almuerzo al que se sumó el artista italiano. Entre risas, conversaciones distendidas y música de fondo, el cantautor de 61 años intentó besar a Anderson, quien reaccionó inmediatamente y rechazó el gesto agachándose.

“Alguien se enamoró”, escribió Gili, encargada de capturar el momento, en sus stories de Instagram. Mientras que Martino compartió una serie de fotografías desde su perfil en la que le agradeció a su amiga, quien vive en Milán, el haber organizado el encuentro. “Gracias @milcagili por organizar tremendo almuerzo en la casa de @ramazzotti_eros”, escribió.

El momento incómodo en el que Eros Ramazzotti intenta besar a Evangelina Anderson (Foto: Captura Instagram/@milcagili)

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el intérprete de “Cosas de la vida” muestra interés en una famosa argentina. En el año 2021, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana (América TV) que el cantante también intentó acercarse a Wanda Nara en medio del resonante escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez. El revuelo mediático no tardó en multiplicarse cuando la panelista aseguró que Ramazzotti se había puesto en contacto con la mediática justo cuando su ruptura sacudió las redes sociales.

“Le está escribiendo todo el mundo y ahora ya tiene un pretendiente cantante, estamos hablando de otra liga”, dijo Latorre. Cuando Mariana Brey sugirió el nombre de Eros Ramazzotti, ella confirmó la identidad del artista. Incluso señaló en broma que si el cantante la contactara a ella, no dudaría en aceptar.

Eros Ramazzotti y Wanda Nara Collage

Evangelina Anderson reveló que tipo de hombre le gusta y sorprendió

La noticia de su nueva conquista llegó después de que Evangelina Anderson asegurara qué es lo que busca en un hombre. Todo ocurrió cuando compartió una imagen desde Frankfurt, donde hizo escala antes de aterrizar en Milán. En el aeropuerto de la ciudad alemana hay una escultura de Albert Einstein, la cual representa al famoso científico sentado en un banco con papeles en las manos.

La foto con humor que compartió Evangelina Anderson en su cuenta de Instagram

Evangelina posó junto a la escultura y dejó un contundente mensaje: “Siempre me gustaron los intelectuales”. A la vez que le puso humor a la situación y agregó: “Ya tengo novio”.