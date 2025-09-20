El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti
En su visita a Milán, la modelo argentina compartió un almuerzo con el artista italiano, quien intentó conquistarla; la secuencia no tardó en viralizarse
- 3 minutos de lectura'
En medio de su divorcio con Martín Demichelis, Evangelina Anderson disfruta de sus tiempos libres y de la soltería por primera vez en casi dos décadas. Debido a esto es que viajó con su hermana Celeste y con Majo Martino a Milán, con el objetivo de ser parte de la Semana de la Moda. Sin embargo, un inesperado encuentro con Eros Ramazzotti la puso en el foco de la escena.
Además de los desfiles, las argentinas disfrutaron de un paseo junto a la modelo Milca Gili, que terminó con un almuerzo al que se sumó el artista italiano. Entre risas, conversaciones distendidas y música de fondo, el cantautor de 61 años intentó besar a Anderson, quien reaccionó inmediatamente y rechazó el gesto agachándose.
“Alguien se enamoró”, escribió Gili, encargada de capturar el momento, en sus stories de Instagram. Mientras que Martino compartió una serie de fotografías desde su perfil en la que le agradeció a su amiga, quien vive en Milán, el haber organizado el encuentro. “Gracias @milcagili por organizar tremendo almuerzo en la casa de @ramazzotti_eros”, escribió.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el intérprete de “Cosas de la vida” muestra interés en una famosa argentina. En el año 2021, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana (América TV) que el cantante también intentó acercarse a Wanda Nara en medio del resonante escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez. El revuelo mediático no tardó en multiplicarse cuando la panelista aseguró que Ramazzotti se había puesto en contacto con la mediática justo cuando su ruptura sacudió las redes sociales.
“Le está escribiendo todo el mundo y ahora ya tiene un pretendiente cantante, estamos hablando de otra liga”, dijo Latorre. Cuando Mariana Brey sugirió el nombre de Eros Ramazzotti, ella confirmó la identidad del artista. Incluso señaló en broma que si el cantante la contactara a ella, no dudaría en aceptar.
Evangelina Anderson reveló que tipo de hombre le gusta y sorprendió
La noticia de su nueva conquista llegó después de que Evangelina Anderson asegurara qué es lo que busca en un hombre. Todo ocurrió cuando compartió una imagen desde Frankfurt, donde hizo escala antes de aterrizar en Milán. En el aeropuerto de la ciudad alemana hay una escultura de Albert Einstein, la cual representa al famoso científico sentado en un banco con papeles en las manos.
Evangelina posó junto a la escultura y dejó un contundente mensaje: “Siempre me gustaron los intelectuales”. A la vez que le puso humor a la situación y agregó: “Ya tengo novio”.
Otras noticias de Moda
- 1
Lenny White: grabó con Miles Davis cuando era un principiante, se convirtió en un gigante del jazz y se presenta dos noches en Bebop
- 2
Día del Chamamé: por qué se celebra hoy y cinco son las canciones para disfrutar de este género
- 3
Qué se sabe de la muerte de Yaco Monti
- 4
Quién fue Yaco Monti, el actor y cantante que murió a los 80 años