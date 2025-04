Erreway confirmó sus shows en el Movistar Arena: cuándo es y cómo comprar las entradas

Los fanáticos de Erreway, la banda que surgió de la telenovela Rebelde Way, están experimentando uno de los mejores momentos, algo que incluso pensaron que nunca volvería a pasar: el regreso de la banda a 18 años de su separación. Luego de que Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo se presentaran en el Movistar Arena de Santiago de Chile, los argentinos tuvieron la noticia que tanto esperaban: la confirmación de sus shows en el país.

Camila Bordonaba, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Luisana Lopilato fueron los protagonistas de Rebelde Way y los integrantes del grupo Erreway (Foto: IMDb)

Con un video en la cuenta oficial de Instagram del grupo de pop rock, errewaytour2025, los tres artistas anunciaron la fecha en la que se iban a presentar en el Movistar Arena de Buenos Aires. “Ahora sí… ¡Próximamente entradas a la venta! 16 de septiembre en el Movistar Arena", describe el divertido clip en el que se los vio a Rojas y Bordonaba intentando encender las luces del estadio, mientras Colombo se encargaba de chequear que esto sucediera. Una vez después de esto, comentaron: “Qué lindo es volver a casa”.

Acto seguido, se iluminó el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Ahí, Benjamín y Felipe estaban encargándose de algunos detalles de las inmediaciones del lugar, precisamente el pasillo que está repleto de cuadros de artistas. “¿Qué hacen?“, les preguntó Camila. ”Estamos dejando todo listo", contestaron. A lo que ella repreguntó: “¿Para qué?“. ”Para que cuelguen nuestro cuadro", lanzaron.

La primera fecha del tour Juntos otra vez tuvo lugar el viernes en Chile, donde uno de los momentos más especiales de la velada se dio cuando apareció la mismísima Luisana Lopilato, quien interpretó a Mia Colucci en la serie y formó parte de la banda. La actriz grabó un video que se reprodujo en una de las pantallas gigantes y revolucionó al público.

Luisana Lopilato apareció en un video con un mensaje para los fans durante el show de Erreway en Santiago (Foto: Captura de video)

Cabe recordar que el año pasado, cuando se especuló con la vuelta del grupo, la ex Casados con hijos decidió anunciar el motivo por el que ella no regresaría a los escenarios con sus compañeros. “Sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos. Me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles”, dijo mediante un video que publicó. “Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, pero quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito”, afirmó.

Luisana Lopilato confirmó que no formará parte del Erreway Tour 2025 (Foto: TikTok @lulopilato)

Cómo comprar las entradas para ir a ver a Erreway

La preventa de entradas estará disponible en el sitio de Movistar Arena a partir del jueves 10 de abril a las 10 h. con un beneficio del 15% off con tarjeta de débito Visa o 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X.

La venta general será el viernes 11 de abril a las 10 h. con todos los medios de pago y con un 15% off con tarjeta de débito de Visa Naranja X o 3 cuotas cero interés con tarjeta de crédito de Visa Naranja X.

LA NACION