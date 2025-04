El saludo de Wanda Nara a Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson que cumple años

Después de que Wanda Nara levantara el teléfono el último viernes y le contara a Ángel de Brito, quien en ese momento estaba al aire con LAM (América TV), que tiene una excelente relación con Maxi López, con quien estuvo casada durante cinco años en los que se convirtieron en padres de tres varones, este lunes 31 de marzo, la mediática dio cuenta de eso y utilizó sus redes sociales para felicitar por su cumpleaños a Elle, la nena que el exfutbolista tuvo con su actual mujer, Daniela Christiansson.

Wanda Nara y la imagen con la que saludó a la pequeña de Maxi López por su cumpleaños (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Desde sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula 17.5 millones de seguidores, la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix) publicó una fotografía en la que se pudo ver a sus tres hijos varones -Valentino, Benedicto y Constantino- sostener a la pequeña en brazos. “Felices dos años, Elle. Sos una muñequita. Te extrañan mucho tus hermanos”, escribió.

Las palabras de la rubia vienen a raíz de que los chicos están en Argentina con ella, por lo que no pudieron estar presentes en la celebración, la cual se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, donde el exfutbolista y la modelo se mudaron el año pasado tras vivir unos años en Inglaterra.

Aunque no se sabe hasta el momento si Wanda Nara conoció alguna vez a Elle, su mensaje intenta “llevar paz” después de que trascendieran unos supuestos chats que López habría tenido con María Eugenia ‘la China’ Suárez. Como se señaló a la mediática como la persona que falsificó aquella conversación, Christiansson la dejó de seguir en las redes.

La esposa de Maxi López dejó de seguir a Wanda Nara (Foto: Captura X/@ElEjercitoDeLam)

Los detalles del cumpleaños de la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

El dirigente argentino y la modelo sueca se encargaron de compartir en sus respectivas redes detalles del festejo en su casa de Ginebra, Suiza. “Buenos días, desayuno para la chica del cumpleaños”, sostuvo la madre de la niña, quien dejó ver que su hija iba a pasar un día rodeada de gran compañía, pero, sobre todo, de mucho amor.

Daniela Christiansson compartió parte del festejo en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@Daniela Christiansson)

Luego, publicó una postal en la que se vio el outfit con el que Elle celebraría su día: un par de medias largas blancas, zapatillas, remera manga larga del mismo color y una minifalda de tul rosa. Además, dejó ver parte de la decoración en la que se destacó el color rosa.

Elle cumplió dos años (Foto: Instagram/@danielachristiansson)

Por su parte, el ex River Plate saludó a su única hija mujer con una foto en la que se la ve alzándola. Más tarde, posó junto a su pareja y la pequeña frente a cámara con una sonrisa en el rostro. “Feliz cumple 2. Mi amor”, escribió y agregó: “Amor de nuestras vidas”.

Daniela Christiansson y Maxi López junto a Elle (Foto: Instagram/@Danielachristiansson)

Maxi López celebró los dos años de su hija Elle (Foto: Instagram/@officialmaxilopez)

Pero el carrete de imágenes no terminó ahí. También decidió mostrar una de las tortas con la que los invitados se deleitarían más tarde. “One cake is ready” (Una torta está lista), señaló sobre un pastel redondo, con crema y cereza, wiki y durazno sobre sus bordes.

La torta con la que la pequeña sopló las velitas (Foto: Instagram/@Danielachristiansson)

Mientras que la torta principal, con la que Elle sopló las velitas, fue una con la forma del número 2, en alusión a los años que cumplió.