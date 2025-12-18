Los seis datos que tenés que saber antes de ver la quinta temporada de Emily en París
La serie que protagoniza Lily Collins desembarca este 18 de diciembre en Netflix con una nueva entrega; esta nota contiene spoilers
- 3 minutos de lectura'
Desde su debut en 2020, Emily in Paris se consolidó rápidamente como un éxito global. Más allá de su trama, la serie impactó a través del vestuario de su protagonista, posicionándose como un pilar estético y una fuente de inspiración de moda para el público de las redes sociales. A pocas horas de que la ficción creada por Darren Star para Netflix estrene su quinta temporada, te contamos las tres claves que tenés que saber antes de darle play.
1. El cambio de escenario: “Emily en Roma”
Al final de la cuarta temporada, Emily se muda -al menos temporalmente- a Roma para dirigir la oficina italiana de Agence Grateau. Esta nueva entrega explorará una estética nueva: del “chic parisino” al estilo italiano, en el que abundará el cuero, los lentos de sol y las vespas.
2. El nuevo interés amoroso: Marcello Muratori
Emily conoció a Marcello, un italiano encantador cuya familia es dueña de una prestigiosa empresa de cachemira. La química es innegable y él será el centro del corazón de Emily en esta nueva etapa, alejándola del caos que dejó en París.
3. Gabriel y su arrepentimiento tardío
Después de ganar una estrella Michelin, Gabriel se da cuenta de que Emily es la mujer de su vida y decide que no la puede dejar ir. Como en la cuarta temporada, él le pregunta a Mindy -la mejor amiga de la protagonista- dónde está Emily en Italia, por lo que se espera que viaje a Roma para intentar recuperarla.
4. La traición de Camille
Camille finalmente reveló que no estaba embarazada, mentira que utilizó para no perderlo a Gabriel y mantenerse cerca de él. Ahora que su relación con el chef francés se terminó para siempre, decidió adoptar un bebé por su cuenta.
5. Geneviève: la nueva rival
La llegada de Geneviève, la hija estadounidense del marido de Sylvie, sacudió la agencia. Bajo una apariencia inofensiva, la joven no tardó en revelar sus verdaderas intenciones al intentar boicotear la carrera de Emily y mostrar un interés por Gabriel.
Aunque Emily se mudó a Roma, Geneviève se perfila como la rival clave que, desde París, amenazará su estabilidad profesional y sentimental.
6. El futuro de Agence Grateau
Sylvie expande el negocio, por lo que decidió que Italia es el siguiente paso lógico, especialmente con el cliente Muratori (la familia de Marcello). Esto asegura que los personajes de París sigan conectados con Emily a pesar de la distancia geográfica.
El personaje que no aparecerá en la quinta temporada de Emily en París
La quinta temporada de Emily en París estará compuesta de diez episodios y contará con el regreso de la mayoría del elenco original. Philippine Leroy-Beaulieu volverá como Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo como el chef Gabriel, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc y Lucien Laviscount como Alfie. También se incorpora a Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo interés amoroso italiano de Emily, que marcará un giro en la trama.
Quien no volverá esta temporada es la actriz francesa Camille Razat, quien interpretó a Camille. Su personaje en la última temporada decidió adoptar un hijo y comenzar una nueva vida lejos de Gabriel.
