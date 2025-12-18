Los seis datos que tenés que saber antes de ver la quinta temporada de Emily en París

Desde su debut en 2020, Emily in Paris se consolidó rápidamente como un éxito global. Más allá de su trama, la serie impactó a través del vestuario de su protagonista, posicionándose como un pilar estético y una fuente de inspiración de moda para el público de las redes sociales. A pocas horas de que la ficción creada por Darren Star para Netflix estrene su quinta temporada, te contamos las tres claves que tenés que saber antes de darle play.

1. El cambio de escenario: “Emily en Roma”

Al final de la cuarta temporada, Emily se muda -al menos temporalmente- a Roma para dirigir la oficina italiana de Agence Grateau. Esta nueva entrega explorará una estética nueva: del “chic parisino” al estilo italiano, en el que abundará el cuero, los lentos de sol y las vespas.

Emily en Italia Netflix

2. El nuevo interés amoroso: Marcello Muratori

Emily conoció a Marcello, un italiano encantador cuya familia es dueña de una prestigiosa empresa de cachemira. La química es innegable y él será el centro del corazón de Emily en esta nueva etapa, alejándola del caos que dejó en París.

Marcello Muratori, la última conquista de Emily en París en la cuarta temporada

3. Gabriel y su arrepentimiento tardío

Después de ganar una estrella Michelin, Gabriel se da cuenta de que Emily es la mujer de su vida y decide que no la puede dejar ir. Como en la cuarta temporada, él le pregunta a Mindy -la mejor amiga de la protagonista- dónde está Emily en Italia, por lo que se espera que viaje a Roma para intentar recuperarla.

Al final de la cuarta temporada, Gabriel se da cuenta de que Emily es la mujer de su vida y decide que no la puede dejar ir

4. La traición de Camille

Camille finalmente reveló que no estaba embarazada, mentira que utilizó para no perderlo a Gabriel y mantenerse cerca de él. Ahora que su relación con el chef francés se terminó para siempre, decidió adoptar un bebé por su cuenta.

Camille abandona la serie tras su falso embarazo CHARADES3_ME_424_08052022_-37

5. Geneviève: la nueva rival

La llegada de Geneviève, la hija estadounidense del marido de Sylvie, sacudió la agencia. Bajo una apariencia inofensiva, la joven no tardó en revelar sus verdaderas intenciones al intentar boicotear la carrera de Emily y mostrar un interés por Gabriel.

Aunque Emily se mudó a Roma, Geneviève se perfila como la rival clave que, desde París, amenazará su estabilidad profesional y sentimental.

Geneviève apareció en la cuarta temporada de la serie

6. El futuro de Agence Grateau

Sylvie expande el negocio, por lo que decidió que Italia es el siguiente paso lógico, especialmente con el cliente Muratori (la familia de Marcello). Esto asegura que los personajes de París sigan conectados con Emily a pesar de la distancia geográfica.

Sylvie expande el negocio y decidió que Italia es el siguiente paso lógico

El personaje que no aparecerá en la quinta temporada de Emily en París

La quinta temporada de Emily en París estará compuesta de diez episodios y contará con el regreso de la mayoría del elenco original. Philippine Leroy-Beaulieu volverá como Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo como el chef Gabriel, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc y Lucien Laviscount como Alfie. También se incorpora a Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo interés amoroso italiano de Emily, que marcará un giro en la trama.

Tráiler oficial de la Temporada 5 de Emily en París

Quien no volverá esta temporada es la actriz francesa Camille Razat, quien interpretó a Camille. Su personaje en la última temporada decidió adoptar un hijo y comenzar una nueva vida lejos de Gabriel.