Nicki Nicole y Ángela Torres, juradas del regreso de Popstars Argentina, compartieron un video del detrás de escena

Popstars Argentina, el recordado programa que a comienzos de los años 2000 dio origen al fenómeno musical de Bandana, volverá a la pantalla de Telefe con una versión completamente renovada. El reality buscará descubrir a la próxima gran banda pop del país y ya comenzó a generar expectativa con la presentación de sus principales figuras.

En las últimas horas se confirmó quiénes integrarán el jurado encargado de evaluar a los participantes. Ángela Torres y Nicki Nicole ocuparán dos de las tres sillas del panel y estarán acompañadas por el reconocido productor mexicano Carlos García, quien aportará su experiencia en la industria musical.

Nico Vázquez será el conductor del ciclo (Foto: Instagram @angelatorres)

Además del jurado, el programa contará con Nicolás Vázquez como conductor de esta nueva edición. Por su parte, Juli Poggio y Sofía Gonet, más conocida en las redes sociales como La Reini, serán las hosts digitales y mostrarán el detrás de escena, el contenido exclusivo y todo lo que ocurra fuera del escenario.

Con este equipo, Telefe apuesta a combinar figuras de distintas generaciones para acercar el formato a un público nuevo sin perder la esencia que convirtió a Popstars en un éxito hace más de dos décadas.

Juli Poggio fue elegida como host de Popstar Argentina (Foto: Instagram @angelatorres)

El divertido video de Ángela Torres y Nicki Nicole

Aunque recién comenzaron las grabaciones, Ángela Torres y Nicki Nicole ya demostraron la buena relación que construyeron durante los primeros días de trabajo. La cantante rosarina compartió un divertido video junto a su compañera en el que recrearon una de las escenas más recordadas de la película Matilda. En la grabación, Ángela interpretó a la temible directora Tronchatoro, mientras que Nicki Nicole se puso en la piel de la pequeña alumna.

Angela Torres y Nicki Nicole juntas en Popstars Argentina

Junto al video, la intérprete de “Wapo Traketero” escribió: “Día uno de Popstars y ya empezamos a boludear @angelatorres”. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que celebraron la dupla y expresaron su entusiasmo por verlas compartir pantalla. “Exijo colaboración”; “Se juntaron las petisas. ¡Las amo!“; ”Hermosas las 2. Qué lindo que el destino las unió" y “Voy a ver el programa solo por ustedes”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron.

Por su parte, Ángela Torres también mostró cómo transcurren las jornadas de grabación del reality. A través de su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías tomadas fuera del camión de producción y un video en el que aparece con un playback junto a Nicki Nicole de una de las canciones más populares del momento, lo que refleja el clima distendido que se vive durante el rodaje.

Angela Torres mostró un adelanto de su participación en el nuevo programa de Telefe (Foto: Instagram @angelatorres)

“Arrancamos @popstars.telefe”, escribió la cantante para acompañar las imágenes que dejaron en claro su entusiasmo por este nuevo desafío profesional.

Además de estar disponible capítulo a capítulo por la pantalla de Telefe, todos los programas podrán volver a revivirse completos por la plataforma de Disney+. Hasta el momento se desconoce cuándo saldrá al aire, pero a través de la cuenta oficial de Popstar Argentina se pudieron conocer algunos adelantos de los cientos de casting que se llevaron adelante en los últimos meses, para encontrar a las jóvenes más talentosas del país.