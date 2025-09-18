Es de 2018, la protagoniza Clint Eastwood y está en Netflix: la película imperdible para el fin de semana

En los últimos años, Netflix demostró que las historias basadas en hechos reales son una fórmula infalible para atraer a la audiencia. Desde casos policiales que sorprendieron al mundo hasta relatos sobre celebridades y deportistas, la plataforma apuesta a mostrar los hechos reales detrás de historias que parecen difíciles de creer. Ahora, un nuevo estreno llamó la atención: La Mula, película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood.

Estrenada en 2018 y recién agregada a la plataforma de streaming, la película rememora la historia de Leo Sharp, un veterano de guerra que, a sus 80 años y sin levantar sospechas, se convirtió en uno de los transportistas de droga más inusuales de Estados Unidos. Su caso llamó la atención no solo por la avanzada edad del protagonista, sino también por la aparente tranquilidad con la que vivía, completamente ajeno a la violencia y al peligro que rodea al mundo del narcotráfico.

Basada en hechos reales: la historia de Leo Sharp, un hombre de 80 años involucrado en el tráfico de drogas (Foto: Netflix)

Justamente, el film retrata la calma, los silencios y la soledad de un hombre que tomó decisiones equivocadas cuando ya no esperaba involucrarse en nada arriesgado. La historia muestra cómo incluso las vidas aparentemente más serenas pueden dar giros inesperados, ofreciendo una mirada humana y reflexiva sobre la vejez, la soledad y las consecuencias de las elecciones personales.

De qué trata La Mula

La película sigue la vida de Earl Stone, un hombre mayor y veterano de la guerra de Corea, que enfrenta la soledad y diversos conflictos familiares mientras lucha por mantener su vida a flote después de años de trabajo y dedicación. Su negocio se encuentra en decadencia y la relación con su hija está deteriorada, lo que lo lleva a aceptar un trabajo aparentemente sencillo: transportar paquetes a lo largo de distintas rutas.

Lo que parecía una tarea común pronto se transforma en un trabajo de alto riesgo, ya que los paquetes están vinculados a un cartel de drogas. Sin embargo, la historia se enfoca más en la vida de Earl que en el delito en sí, puesto que hace foco en la vida de un hombre que impulsado por la necesidad económica comienza a tomar decisiones extremas que cambiarán su rutina y su destino.

Al mismo tiempo, la película sigue la investigación de las autoridades, que intentan descubrir la identidad del misterioso conductor apodado “La Mula”. La tensión se construye a partir del contraste entre la rutina cotidiana de Stone y la compleja red criminal que lo utiliza, mostrando cómo se ve envuelto en un mundo mucho más peligroso de lo que jamás imaginó.

Un elenco estelar

Clint Eastwood lidera un elenco estelar que combina experiencia y talento (Foto: Netflix)

Más allá de su trama atrapante, uno de los puntos más destacados del film es, sin duda, su elenco, que reúne a grandes estrellas del cine: