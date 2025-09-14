Quién es Nikki Rodríguez, la actriz de origen latino que triunfa en Netflix y el misterio sobre su edad

Las series románticas que involucran un triángulo amoroso son el nuevo foco de interés en el rubro. Este es el caso de My Life with the Walter Boys, la adaptación de la novela de Ali Novak que es la segunda producción más vista en Netflix en Estados Unidos. Su protagonista es interpretada por Nikki Rodríguez, una actriz con orígenes migrantes que inició su carrera en 2018.

La historia migrante de Nikki Rodríguez y su camino a la fama

Rodríguez nació en Minneapolis, Minnesota. Es hija única y fue criada por su madre británica-alemana durante su infancia. A los 15 años, se mudó a Los Ángeles junto a su padre- de origen mexicano- para estudiar actuación.

Rodríguez se mudó de Minnesota a Los Ángeles a los 15 años para estudiar actuación Instagram/@nikkirodriguez

En 2018, debutó su carrera en el mundo de la actuación con el cortometraje This Land is Your Land. Su papel revelación llegó en 2022, cuando interpretó a Vero, la novia de César, en la serie de Netflix On My Block.

Su protagónico en Netflix y la conexión con su personaje

En 2023, Nikki obtuvo el papel principal de Jackie Howard en My Life with the Walter Boys, serie basada en la novela homónima de Ali Novak publicada en Wattpad. La trama sigue a una estudiante de secundaria de Manhattan de 15 años, cuya vida da un giro inesperado cuando pierde a su familia en un accidente en coche.

La trama detalla un triángulo amoroso con dos de los hermanos Walter Instagram/@nikkirodriguez

La personalidad estructurada de Jackie y los obstáculos que atraviesa son características con las que la actriz se identificó. En una entrevista con Vanity Fair, sostuvo que tuvo que aprender a ser fuerte e independiente de muy joven por su “dinámica familiar atípica”.

“He estado sola desde pequeña, y supongo que eso fue probablemente lo que realmente me atrajo de Jackie”, detalló Rodríguez al medio citado. “No crecí en una dinámica familiar típica y sé exactamente lo que se siente tener que lidiar con todos estos desafíos de crecer y lo difícil que puede ser. Tuve que aprender a ser fuerte e independiente desde muy joven y a no depender de nadie, y eso es muy propio de Jackie”, afirmó.

La polémica con la edad de Nikki Rodríguez

La actriz se caracteriza por tener un perfil bajo en la industria. Sin embargo, a principios de septiembre, The Sun aseguró que Rodríguez tenía en realidad 33 años, pese a que IMDB y otros medios especializados la listan como 11 años más joven.

La actriz suele mostrarse reservada con respecto a su edad Instagram/@nikkirodriguez

Según el medio citado, habrían encontrado registros públicos que indican su nombre completo [Nicole Marie Rodríguez] y su fecha de nacimiento, que sería julio de 1992. Asimismo, informaron que contaban con un video que mostraba a la actriz graduándose de la secundaria en 2010 con honores.

Esta no es la primera vez que Rodríguez se muestra reservada sobre su edad. Tras su conversación Vanity Fair, el medio señaló que era una “artista de veintitantos años, que estaba reacia a revelar su edad exacta”.