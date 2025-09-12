Tiene 8 episodios, está en Netflix y es ideal para maratonear

Netflix tiene contenido para todos los gustos. Sin embargo, hay algunos que se convierten en los preferidos sin importar de qué género se trate. Y eso ocurrió con Ni una más, la serie que se estrenó en 2024, desembarcó en el gigante del streaming a finales de mayo y rápidamente logró posicionarse como una de las más vistas.

La serie desentraña eventos traumáticos que llevan a decisiones radicales (Foto: Netflix)

Basada en la novela homónima de Miguel Sáez Carral, la ficción española -creada junto a José Manuel Lorenzo y dirigida por Eduard Cortés- aborda en ocho episodios temas sensibles como la violencia sexual, el acoso y la importancia del consentimiento.

De qué trata Ni una más

La trama sigue a Alma, una adolescente de 17 años que, un día, decide pegar una pancarta en la entrada de su colegio con un fuerte mensaje: “Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador”. A partir de esto, se sumerge en el drama de su vida y la de sus dos mejores amigas, Greta y Nata.

Alma acusa a un violador con una pancarta en su colegio (Foto: Netflix)

La historia no solo se enfoca en la búsqueda del agresor, sino en explorar las consecuencias psicológicas del trauma, la revictimización y la presión social que enfrentan las jóvenes al atreverse a denunciar. Asimismo, viaja al pasado para desentrañar los eventos que llevaron a Alma a tomar una decisión tan radical, mientras que en el presente, la denuncia provoca una ola de reacciones en el colegio y en la sociedad, por lo que expone la indiferencia de las autoridades y la culpabilización de la víctima.

“Unos días antes de la semana de exámenes finales de segundo de bachillerato, Alma, una adolescente de 17 años, conflictiva, mala estudiante y con baja autoestima, extiende frente a la fachada de su instituto una tela blanca donde la noche anterior escribió con grandes letras de color rojo: ‘Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador’. ¿Cómo y cuándo sucedió esa agresión sexual? ¿Quién es ese violador? ¿Quién es la víctima? ¿Es verdad lo que denuncia Alma o es mentira? Para averiguar las respuestas a estas preguntas hay que viajar cinco meses atrás en el tiempo. Ahí es donde comienza esta historia", dice la sinopsis oficial con la que invitan a los suscriptores a darle play.

Ni una más recibió la aprobación de críticos (Foto: Captura FilmAffinity)

“En este molde a ratos previsible Ni una más desarrolla su propio discurso sin caer en maniqueísmos: aborda los grises del consentimiento con franqueza y expone las ramificaciones psicológicas del trauma de la violación”; “No dejará indiferente a nadie (...) Su historia seguro que dará comienzo a muchas conversaciones necesarias con las que aprender y mejorar” y “Una potente premisa (...) Funciona bien en el género del drama juvenil, al que se le añade además una temática actual”, son algunas de las reseñas que críticos dejaron en el sitio español FilmAffinity.