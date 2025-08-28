Una participante contó de qué trabajaba y Barassi no sabía dónde meterse

No es la primera vez -ni seguro la última- que Darío Barassi se sorprende al aire al escuchar algunas anécdotas de los participantes que asisten a Ahora Caigo (eltrece); y eso ocurrió hace unos días, cuando el conductor no pudo ocultar su desconcierto, por lo que aquel motivo terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Delfina fue a Ahora caigo y se convirtió en tendencia en X (Foto: Captura X)

Al momento de su turno, Delfina fue consultada por el humorista sobre a qué se dedicaba. Acto seguido, la joven de apenas 18 años, contó que su hermana es diseñadora y tiene un local, lo que le facilitó su incorporación en el negocio. “Trabajo en un sex shop en La Plata”, dijo, con cierta timidez.

Delfina sorprendió al revelar los detalles de su trabajo (Foto: Captura TV)

Lejos de ocultar su asombro, Barassi comenzó a caminar por el estudio, visiblemente alterado, lo que desató la risa de la joven, quien aclaró que no solo se dedica a la venta de productos sexuales, sino que también ofrece lencería erótica. Con curiosidad, el presentador le preguntó si existía la lencería comestible, lo que causó confusión en la concursante. “¡Ay, no sé, chicos! En Estados Unidos venden lencería que se come”, dijo para justificar su duda.

Además de generar risa entre quienes estaban en el estudio, el momento no tardó en viralizarse en X, donde llegó a la cuenta Tendencias de Argentina. Además de los miles de likes, los usuarios lanzaron todo tipo de comentarios. “Barassi ya estaba pensando en pedirse unas lencerías para cenar jaja”; “Cómo me hace reír este gordo hermoso. Un capo Barassi” y “El gordo escucho ‘Lencería’ y al toque tiró: ‘Se puede comer?’ Ponele voluntad”, fueron solo algunos de ellos.

La pregunta de Barassi generó todo tipo de comentarios (Foto: Captura X)

El diálogo con Delfina se sumó a otra situación insólita que vivió en los últimos días Barassi, cuando Gonzalo, uno de los participantes, le hizo un pedido particular al conductor antes de arrancar a jugar.

“¿Estás casado?“, le preguntó Darío a Gonzalo. ”Estoy en pareja y una de las cosas por las cuales vine, además de intentar ganar plata, es que me prestes un traje para casarme“, le respondió el concursante.

Gonzalo, el concursante de Ahora Caigo que le hizo un inusual pedido al conductor (Foto: Captura TV)

“¡No, chicos! ¡No funciona así! Aparte, ¿por qué él presume que mis trajes le van a quedar bien, Luli?“, le dijo el conductor completamente indignado y en un tono gracioso.