La picante charla entre Wanda Nara y Sofi Gonet en MasterChef con un palito para la China Suárez: “Ni loca”

Esta semana comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara, un jurado conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui y 24 participantes, entre figuras de la televisión, la música, el deporte y las redes sociales, que ya empezaron a poner a prueba sus habilidades culinarias. Entre las idas al supermercado, las preparaciones y las devoluciones hay lugar para conversaciones y justamente en la emisión del martes 14 de octubre se dio una entre la conductora y Sofía “La Reini” Gonet. Hablaron de parejas, de dinero y hasta le tiraron un palito a María Eugenia “La China” Suárez: “Tatiana ni loca”.

“¿Estás de novia?“, le preguntó Nara a Gonet cuando se acercó a su mesa de la cocina. Ella, que en julio se separó de Homero Pettinato, le dijo que”de ninguna manera". A partir de esto, Nara le aseguró que era “especialista en armar parejas”. La influencer indicó que confiaba en su criterio y le reveló su requisito: “Yo quiero uno pero con plata”.

Nara y Gonet tuvieron una charla sobre hombres; la conductora le aseguró a la influencer que era buena armando parejas (Foto: Captura de TV / Telefe)

“A Maxi [López] ni lo mires porque tiene la mujer embarazada. Tatiana no...”, lanzó Wanda Nara y rápidamente Gonet coincidió con ella: “No, Tatiana ni loca. Si es casado no me importa, casado no”. Este interpretado como un claro palito para la China Suárez. “Tatiana”, es un término que popularizó el influencer Martín Cirio para referirse, según sus palabras, a “una que se manda todo y después se hace la desentendida”. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a utilizarlo para describir a personas que se ven envueltas como terceros en discordia en un escándalo amoroso y lo asociaron directamente con la ex Casi Ángeles cuando comenzó a salir con Mauro Icardi.

Sofi Gonet le aseguró a Wanda Nara que no sería "una Tatiana" y su comentario fue interpretado como un palito para la China Suárez (Foto: Captura de TV / Telefe)

Asimismo, aunque descartó a López como un candidato para Gonet, Wanda Nara no dudó en sacar a la luz detalles de su escandaloso divorcio: “Tiene plata, pero no la que tenía cuando yo lo conocí porque me quede con la mitad”. Si bien la influencer mostró sus reparos ante el criterio de Wanda Nara, la conductora le aseguró que podía haber algo para ella en el programa. Sin embargo, Sofía se le anticipó y le dijo que tuvo una historia con alguien del certamen en una “vida pasada”, aunque no reveló con quién.