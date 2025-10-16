Valentina Cervantes se emocionó hasta las lágrimas en MasterChef Celebrity y conmovió al jurado: “Cambié la percepción”

Una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe) ya está en marcha y los 24 participantes, entre personalidades del espectáculo, el deporte, la música y las redes sociales, ya comenzaron a poner a prueba sus habilidades culinarias para convencer a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Pero no todo es cocinar, sino que también hay espacio para las charlas y especialmente para la emoción. En la emisión del miércoles 15 de octubre, Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, vivió un momento muy especial cuando presentó su plato. Se conmovió hasta las lágrimas al contar la historia detrás de su preparación y contagió ese sentimiento a los jurados.

Para su segunda tanda de cocina, la influencer presentó un churrasquito de bondiola con papas a la provenzal y huevo frito al que nombró “Ruta camionera”. “Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos de churrascos con papas fritas y huevos fritos”, explicó. Su relato llegó al corazón de Martitegui. “Ahí ya me emocionaste un poco”, reconoció el chef. “Qué linda la sensibilidad que tenemos los padres con las hijas”, acotó De Santis. “Sí, es especial”, expresó Cervantes y aunque quiso evitar emocionarse, las lágrimas la invadieron al pensar en su padre, Alejandro.

Valu Cervantes cocinó un plato en honor a su padre Alejandro (Foto: Captura de video / Telefe)

“Me prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca alguna fibra re linda cuando se habla de la familia. Te agradezco", comentó De Santis. Luego de que los tres jurados probaran la preparación, llegó la hora de la devolución. “A veces nosotros insistimos tanto con los nombres o con saber de donde viene la comida y evidentemente, cuando la historia es cierta, sincera, forma parte del sabor del plato. En este caso yo venía pensando en una cosa y cuando me dijiste el nombre evidentemente cambié la percepción de lo que iba a comer. Es súper importante ser sincero con lo que cocinamos”, expresó Martitegui quien aseguró que le gustó su comida.

Donato de Santis se emocionó al probar el plato de Valu Cervantes (Foto: Captura de video / Telefe)

Si bien Betular advirtió que al plato le faltaba más cebolla, destacó el buen resultado del huevo frito. “Es un buen recurso que te emociones porque conecta bien y te hace disfrutar de todo este proceso”, le dijo.

Las palabras del jurado impactaron de lleno en Cervantes, quien tenía lágrimas en los ojos. Dio cuenta de que al vivir afuera (si bien actualmente está instalada en Buenos Aires para grabar el programa, su residencia permanente está en Londres) extraña mucho a los afectos, por lo que cuando levantó la caja y vio los ingredientes que tenía para cocinar, pensó automáticamente en rendirle homenaje a su padre.