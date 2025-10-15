El imperdonable error de Emilia Attias en su debut en MasterChef que Donato de Santis no dejó pasar

Tras el final de La Voz Argentina, en el que se consagró como ganador el Team Luck Ra representado por Nicolás Behringer, comenzó por la pantalla de Telefe una nueva edición de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y un jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Los 24 participantes hicieron su debut en la cocina y sacaron a relucir sus habilidades culinarias. Si bien ninguno es un profesional en el rubro gastronómico, algunos se defendieron más que otros. Sin embargo, hubo una persona que cometió un imperdonable error. ¿Quién? Emilia Attias. La actriz tuvo problemas de higiene en la cocina, quedó en evidencia y recibió un reto del jurado.

Comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity Instagram

Para su primer desafío, los participantes tenían que preparar su “carta de presentación”. “El plato que mejor les sale, el que están seguros, el que dicen ‘con este voy al balcón’, es el que van a tener que preparar”, les explicó Betular. Cada uno recibió una carta que contenía el ingrediente que sí o si tenían que incluir en la preparación. A Emilia Attias le tocaron las alcaparras.

No obstante, mientras preparaba la mezcla para los pancakes japoneses con crema agria, huevas de salmón, eneldo y alcaparras, la actriz probó un poco de la salsa con la cuchara y luego volvió a depositarla en la preparación. Donato de Santis la vio y rápidamente se acercó a hacerle un llamado de atención. “Antes de descubrir que es lo que estás haciendo, de lejos vi alguna cosita... justamente con lo que tenés ahora en la mano”, le dijo mientras Attias revolvía la mezcla con la cuchara en cuestión.

Emilia Attias usó una cuchara para probar una preparación y volvió a ponerla en la misma mezcla que iba a usar (Foto: Captura de video / Telefe)

La actriz levantó la vista de la preparación y le preguntó: “¿Le puse mucho limón?”. “No, le pusiste la lengua y volviste a poner la cuchara en la mezcla”, expresó el cocinero con una leve risa pero con extrema seriedad. “La tiro ya”, respondió la participante. Si bien reconoció que no se dio cuenta de que lo había hecho, advirtió la gravedad de su acción y tomó cartas en el asunto. “Es fatal”, admitió.

En cuanto a su preparación, dijo que eligió hacer “unos pancakes un poquito más altitos, gorditos y esponjosos de los que por ahí se suelen ver” y que iba a utilizar las alcaparras para hacer una salsa agria con huevas de salmón y eneldo.

Finalmente, a la actriz le llegó el turno de presentar su plato, al que llamó Squishy nórdico, ante el jurado. Si bien destacó la presentación, Betular le informó que adentro estaba crudo. Martitegui en tanto, le dijo que la combinación de sabores estaba bien, pero usar azúcar fue un error. “Podía haber funcionado si hacías uno más finito, pero así es casi demoniaco”, comentó el cocinero con la honestidad que lo caracteriza. Por su parte, De Santis remarcó su sentido de la estética y afirmó que aunque iba por buen camino, tenía que tener en cuenta las devoluciones de los jurados.

La primera devolución de Emilia Attias en MasterChef

“La devolución fue dura, no me la vi venir”, reconoció la actriz. Si bien puso lo mejor de sí, no convenció del todo al jurado. No logró subir al balcón y en su lugar recibió un delantal gris, lo que significa que deberá volver a cocinar este jueves y lucirse con su preparación si no quiere quedar eliminada en la gala del domingo.