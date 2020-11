Paula Chaves manifestó su indignación por la demora en la legislación sobre el etiquetado de los alimentos, a raíz de la alergia de su bebé a la proteína de la leche de vaca Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 12:08

Hace algunos días, Paula Chaves contó que su hija menor , Filipa, presenta síntomas de APLV, es decir, de alergia a la proteína de la leche de vaca. A raíz de esto, la exconductora de Bake Off manifestó su indignación por la falta de leyes que protejan a las personas que padecen este tipo de patologías.

La modelo detalló que lleva adelante un riguroso plan alimenticio para amamantar a Filipa, pero se encontró con una gran dificultad. "Hoy me pasé más de 15 minutos leyendo y releyendo un paquete de galletas de arroz. Más allá de que no estoy canchera en esto de leer etiquetas, hay muchos productos que no declaran bien sus ingredientes y los alérgenos", escribió en sus historias de Instagram.

"Realmente es indignante que se tenga que estar luchando por una ley que lo único que pide, es que declaren bien los ingredientes para saber qué comemos de forma clara, para quienes debemos chequearlo", continuó, enojada.

Chaves explicó días atrás que su hija menor, Filipa, presenta síntomas compatibles con APLV, la alergia a la proteína de la leche de vaca Crédito: Instagram

Además explicó que, en su caso, debe excluir la proteína de la leche de vaca y de soja. "Estoy con una dieta muy estricta para poder seguir amamantando. Los síntomas de mi beba son leves pero son muchas las mamás que la pasan mal y ni hablar de los chicos", agregó.

A finales de octubre, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obliga a los alimentos y bebidas sin alcohol a incluir un etiquetado frontal con octógonos negros advirtiendo sobre los excesos en materia de azúcares, sodio, calorías, grasas saturadas y totales.

Chaves sostuvo, días atrás, que su bebé de cuatro meses presentó una serie de síntomas compatibles con APLV. Se trata de una "reacción adversa con participación del sistema inmunitario dirigida contra el componente proteico del alimento", es decir, aparece tras el consumo de leche de vaca en cantidades habitualmente toleradas por sujetos sanos.

En el caso de Filipa, debido a que la hija de la conductora es amamantada, es su madre quien le transfiere la proteína a través de su propia leche y por eso es que debe mantener una estricta dieta.