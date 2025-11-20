¿Es la nueva Dark? La miniserie danesa de seis capítulos que te volará la cabeza en Netflix

Entre todos los géneros con los que se deleitan los suscriptores de Netflix, el suspenso suele estar en el podio. El ver un capítulo y querer darle play al siguiente en cuestión de minutos, o incluso devorar la temporada entera en unas pocas horas, es algo que solo puede lograrlo el thriller; Y esto ocurre con Equinox, una miniserie danesa que tiene una trama basada en dos líneas de tiempo, muy similar a la de Dark.

Netflix: Equinox es un relato hecho en Dinamarca que mezcla misterio, terror y tradiciones paganas

Pese a que se estrenó en 2020 -al igual que la tercera entrega de la producción alemana- los suscriptores del gigante del streaming volvieron a ponerla en el foco de atención en los últimos días. Pero, ¿qué es lo que la hace tan atrapante?

La historia comienza en 1999 en Dinamarca, donde un colectivo lleno de estudiantes de último curso desaparece inexplicablemente mientras celebran su graduación. No queda rastro de ellos, excepto por tres jóvenes que, por alguna razón, sobreviven al incidente. Entre los desaparecidos está Ida, la hermana mayor de la protagonista.

La pequeña Astrid, de solo 9 años en ese momento, queda profundamente marcada por este evento. Desde esa noche, comienza a sufrir visiones y pesadillas perturbadoras.

Equinox cautiva por su trama

La trama salta 20 años en el futuro. Astrid ahora es una mujer presentadora de radio y que intentó dejar el trauma atrás. Sin embargo, su vida da un giro cuando, durante una llamada en su ciclo radial, un oyente afirma haber estado en el autobús de 1999 y menciona que la gente “se fue a otro lugar”. Aquella comunicación no solo reaviva una herida, sino una obsesión por saber dónde está su hermana y qué fue lo que le pasó.

“Hace 20 años, Astrid presenció la desaparición de un autobús lleno de estudiantes. Ahora, acaba de encontrarse con una de las víctimas y decide investigar qué pasó”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a ver más.

“En algunos momentos de sus fácilmente digeribles seis episodios, Equinox se las ingenia para hechizarnos. Tan solo intenta no buscarle demasiado el sentido”; “Puede que sea demasiado lenta para su propio bien, pero su intrigante misterio y una actuación protagonista muy sólida debería guiar al espectador a través de sus seis capítulos sin grandes problemas” y “Hay muchos motivos por los que considero que la serie funciona tan bien, pero un sólido argumento y el papel de Curcic como protagonista se colocan claramente en podio”, son algunos de los comentarios que críticos dejaron en el sitio web FilmAffinity.

Tres producciones para ver en streaming si te gustó Equinox

1. Dark (2017)

La ficción alemana trata sobre la desaparición de un niño en el pueblo ficticio de Winden, y la búsqueda de la verdad que lleva a cuatro familias a desentrañar un misterio que abarca tres generaciones y viajes en el tiempo. La trama se centra en las conexiones entre estas familias y los secretos que esconden, mientras intentan comprender la compleja red de viajes en el tiempo que afecta su pasado, presente y futuro. Duración: tres temporadas. Ver Dark en Netflix.

Dark, tráiler de la primera temporada

2. The Rain (2018)

Un virus letal, transmitido mediante la lluvia, aniquila a la población de Escandinavia. Seis años después del brote inicial, dos hermanos dejan la seguridad de su búnker para unirse a un grupo de sobrevivientes que busca hallar una cura. Duración: tres temporadas. Ver The Rain en Netflix.

Primer avance de The Rain

3. The outsider (2020)

La investigación por el asesinato de un chico se torna oscura cuando una entidad sobrenatural hace que el equipo a cargo se cuestione sus propias creencias. Duración: diez episodios. Ver The Outsider en HBO Max.