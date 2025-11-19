El thriller español de Netflix de seis capítulos que no te dejará levantarte del sillón

Netflix apuesta todo el tiempo por historias capaces de despertar emociones fuertes y atrapar a la audiencia desde el minuto uno. En esa línea llegó El cuco de cristal, una nueva producción española de seis episodios que se inspira en la novela homónima escrita por Javier Castillo, y que ya empezó a generar conversación entre quienes disfrutan las tramas cargadas de misterio.

El cuco de cristal, la serie española que promete convertirse en el próximo fenómeno de Netflix

Publicado en 2023 y con más de 2.500.000 ejemplares vendidos, el libro rápidamente se convirtió en un fenómeno que, ahora, dio el salto a la pantalla. Esa tarea quedó en manos de Jesús Mesas y Javier Andrés Roig —responsables de títulos como La chica de nieve y Estoy vivo—, quienes llevaron la historia al formato audiovisual bajo la dirección de Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo.

De qué trata El cuco de cristal

La serie está basada en la novela homónima de Javier Castillo

El cuco de cristal sigue la historia de Clara Merlo, una médica residente que ve su vida cambiar de un segundo al otro cuando sufre un infarto fulminante. Tras recibir un trasplante de corazón, recupera la posibilidad de seguir adelante, aunque pronto descubre que esa nueva oportunidad viene acompañada de una inquietud que no puede apartar: necesita saber quién fue la persona que le donó el órgano que ahora la mantiene con vida.

Esa búsqueda la lleva hasta un pequeño y misterioso pueblo, donde comienza a reconstruir las últimas horas del joven cuya muerte hizo posible su recuperación. Lo que en un principio parecía una simple indagación personal se transforma en una cadena de sucesos que destapan secretos, heridas viejas y una tragedia que la comunidad había intentado dejar atrás. Según adelanta la sinopsis de Netflix, la llegada de Clara desencadena el resurgimiento de un pasado que muchos preferían mantener enterrado.

El elenco estelar de El cuco de cristal

Tiene seis capítulos y ya está dando que hablar en Netflix

Además de la trama atrapante, la serie se destaca por su elenco estelar que potencia cada escena y suma fuerza a la narrativa. La presencia de figuras reconocidas dentro de la ficción española le aporta solidez al proyecto y contribuye a que el desarrollo de la trama se sienta aún más impactante.

La protagonista es Catalina Sopelana, quien encarna a Clara con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. La acompañan Álex García, en el rol de Miguel; Itziar Ituño como Marta; Iván Massagué como Rafael; Alfons Nieto en la piel de Juan; y Tomás del Estal, que interpreta a Gabriel. Un conjunto de actuaciones que refuerza el atractivo de esta producción.

Catalina Sopelana interpreta a Clara, uno de los personajes principales en la historia

En definitiva, con una buena dosis de misterio, suspenso y esa tensión constante que invita a seguir un episodio tras otro, El cuco de cristal ya está dando que hablar y se perfila como una de las propuestas más atractivas para disfrutar en la comodidad del hogar. Una serie breve, intensa y con el clima ideal para quienes buscan quedar atrapados desde el comienzo.