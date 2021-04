La contundente respuesta de Mariana Brey ante las versiones de su amorío con Horacio Cabak

En medio de la escandalosa separación entre Horacio Cabak y Verónica Soldato salieron a relucir algunos nombres de famosas con las que se lo vinculó, entre las que están la expareja de Diego Maradona, Rocío Oliva; la vestuarista Belén Lanosa, y la panelista de Los ángeles de la mañana, Mariana Brey quien rompió el silencio después de ser acusada como una de las amantes.

Instalada en Miami, donde pasa unas breves vacaciones con su familia, Brey salió a desmentir cualquier relación extralaboral con el conductor con quien estuvo hace algunos años en La jaula de la moda. La panelista de LAM quedó envuelta en el escándalo luego de que Soldato contara que en la agenda de contactos que tenía su marido, aparecía una mujer con el nombre de Mariana LAM y que tenía como foto de perfil en el WhatsApp una postal familiar.

Así, Ángel de Brito, conductor del ciclo, quiso saber si la fotografía en cuestión era la misma que la de su amiga, por lo que él le envió la imagen de perfil que tiene Brey en WhatsApp y este fragmento fue el que se vio en la televisión, según explicó el conductor. Esto a su vez crecentó los rumores de que la panelista del programa matutino sería una de las famosas implicadas en la historia.

Mariana Brey habló tras ser acusada como una de las amantes de Horacio Cabak

“Verónica me pregunta si en LAM había una Mariana porque entre las conversaciones que encontró, había una que estaba agendada como Mariana LAM cuya foto de perfil era una mujer con esposo e hijo. Yo le dije que la única Mariana es Brey y que en su WhatsApp tiene la foto con el hijo, nada más. Ahí le mando la foto. Ella me dijo que no, que a Brey la conocía y que jamás sospecharía de ella”, reveló el conductor.

Desde Miami, Brey salió a terminar con las acusaciones en su contra: “Contundentemente no. Yo fui un par de veces a ‘La Jaula de la moda’ hace como 2 años y no lo vi nunca más. Lo conozco, tenemos buena onda, fuimos compañeros de trabajo y nada más. Conozco a su familia, porque cuando trabajaba con él estuve con Verónica y sus hijos chiquitos”. La panelista hizo un recuento de las pocas veces que se lo cruzó en los canales de televisión.

Horacio Cabak y su expareja Verónica Soldato en 2013, durante un viaje familiar a Orlando, Estados Unidos. Freddy Koh

“Me parece que todo esto se resolvería si Horacio le blanqueara a su esposa quién es la chica y listo. Tiene que desarticular todo esto y se termina el tema. Privadamente, resuelven lo que tienen que resolver porque ya involucraron a la vestuarista, que la pasó muy mal, a Rocío Oliva, porque sin comerla ni beberla, quedás enganchada en esto”, apuntó y explicó que quizás pudo haber agendado a otra persona con su nombre porque ella no tenía “nada que ver”.

Este miércoles, Oliva, también señalada como una de las mujeres con la que se lo vincula, salió en vivo en Polémica en el bar (América) a desmentir categóricamente cualquier hecho que la relacione con el conductor. Cabak, en tanto, reafirmaba mirando a cámara: “No tengo nada que ver con Rocío”. Aún así, faltaba la palabra tanto de la panelista como de la vestuarista que quedaron en medio de la polémica.

LA NACION