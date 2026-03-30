Está en Netflix y en solo 30 minutos cuenta lo que jamás se muestra de los tiroteos escolares

Este lunes la Argentina amaneció con el horror de un tiroteo en la escuela N.º 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, Santa Fe. Un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta calibre 12/70 y disparó a un alumno de 13 años que resultó muerto y a otros dos que terminaron con heridas de bala. Este episodio trajo el recuerdo de los hechos similares y escasos que ocurrieron en nuestro país y que se asemejan a los que suceden periódicamente en los Estados Unidos. Frente a este tipo de atentado, en la plataforma de Netflix está: Todas las habitaciones vacías, un documental emotivo acerca de cómo viven las familias que perdieron a sus hijos en estas masacres escolares.

Momento en que el adolescente ingresa a la escuela en San Cristóbal e inicia el tiroteo (Fuente: Captura de video)

En la Argentina, este tipo de tragedias no sucede con tanta frecuencia como en Estados Unidos; en los últimos 30 años se contabilizaron cinco episodios, de los cuales tres terminaron en tragedias. El hecho más importante y que dejó una marca tuvo lugar en septiembre del 2004, en Carmen de Patagones, cuando un adolescente de 15 años entró con una Browning 9 mm perteneciente a su padre, que era suboficial de Prefectura Naval, y abrió fuego dentro del aula del Instituto N.º 202 “Islas Malvinas”. El alumno mató a tres compañeros e hirió a otros cinco.

El documental Todas las habitaciones vacías, que ganó un Oscar recientemente y está en Netflix Argentina, se cuela en este contexto para entender desde otro punto de vista los tiroteos escolares, donde se busca comprender cómo continúa la vida de las familias luego de perder a sus niños.

¿Por qué ver el documental Todas las habitaciones vacías?

En 2025, Netflix estrenó este cortometraje documental dirigido por el cineasta Joshua Seftel y realizado por el periodista veterano de CBS News, Steve Hartman, y el fotógrafo Lou Bopp. La idea surgió en 2023 con el propósito de contar de una manera atractiva y que causara impacto en la población las historias de los niños asesinados en los tiroteos escolares.

Trailer de Todas las habitaciones vacías - Netflix

Al tratarse de un tema cubierto ampliamente en los Estados Unidos desde la óptica de los noticieros y las estadísticas, el director quiso destacar el retrato de las víctimas y lo hizo grabando y sacando fotos de las habitaciones vacías que permanecen intactas en sus hogares.

Tras contactarse con cuatro familias que accedieron a relatar aquellos días en que sus hijos murieron en sus colegios, se creó un trabajo audiovisual de poco más de 30 minutos que resume el dolor y el duelo que atraviesan estos padres.

Todas las habitaciones vacías hace hincapié en el silencio insoportable de aquellos espacios donde antes hubo esperanza, alegría y ganas de descubrir el mundo. Además, el trabajo de fotografía repara en puntos que pasan desapercibidos para la cámara de filmación, desde el dinero ahorrado, escritos y juguetes que aún permanecen en el mismo lugar donde fueron dejados años atrás.

En Todas las habitaciones vacías se retrata el dolor aparentemente interminable que sigue a los tiroteos escolares (Fuente: Tudum - Netflix)

En diálogo con Tudum, el director de este documental describió su obra como un retrato desgarrador del dolor aparentemente interminable que sigue a los tiroteos escolares. Asimismo, la proyección busca honrar la memoria innegable de los fallecidos.

“La razón por la que me sentí tan atraído a hacer esta película es que replantea el tema de los tiroteos escolares al centrarse en los niños que murieron y en las familias que se aferran al recuerdo de sus hijos a través de esas habitaciones vacías”, justificó Hartman.

Las habitaciones de los niños asesinados permanecen intactas, como el último día (Fuente: Tudum - Netflix)

En marzo del 2026, este proyecto audiovisual ganó un premio Oscar a Mejor Cortometraje Documental. Durante la gala, Hartman reflexionó acerca de estos incidentes de los que habló en el corto: “Las cuatro habitaciones vacías de nuestra película pertenecían a cuatro niños pequeños que murieron en tiroteos escolares: Hallie, Gracie, Dominic y Jackie. Creemos que si el mundo pudiera ver sus habitaciones vacías, seríamos una América diferente”.