Esta es la canción del año, ganadora en los Premios Grammy

The Recording Academy realizó la 68° edición de los Premios Grammy en el teatro Crypto.com de Los Ángeles, bajo la conducción del comediante Noah Trevor condujo. La ceremonia reconoció la excelencia en la producción y composición ante las figuras principales de la escena global.

La canción del año, ganadora de los Premios Grammy

La categoría de Canción del año generó una gran sorpresa entre el público presente. Billie Eilish, con tan solo 24 años, obtuvo el premio por su canción “Wildflower”, una obra que forma parte de su álbum Hit Me Hard and Soft (2024). Este reconocimiento destaca la labor de la composición y la letra de la pieza. La joven suma ahora nueve estatuillas en su carrera profesional.

Billie Eilish - WILDFLOWER

Hito histórico para la música en español

La entrega del galardón a Álbum del año marcó un precedente en la historia de la música. Bad Bunny ganó esta categoría por su disco Debí tirar más fotos, lo cual significó la primera vez que un trabajo solo en español logra este premio. El artista puertorriqueño lloró ante el anuncio de Harry Styles en el escenario y durante su discurso, el cantante dedicó el triunfo a quienes dejan su país.

El discurso completo de Bad Bunny en los Premios Grammy

“Quiero dedicar este premio a quienes debieron irse de su tierra para seguir sus sueños”, afirmó el músico. El intérprete también cuestionó la política migratoria de la gestión de Donald Trump. Al recibir el premio a Mejor álbum urbano latino, el cantante gritó: “Fuera ICE”. El músico obtuvo además el premio a Mejor Interpretación Global por el tema “EoO”.

La delegación nacional obtuvo un reconocimiento importante durante la gala. Ca7riel y Paco Amoroso ganaron Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su producción Papota.

Ca7riel y Paco Amoroso Chris Pizzello - Invision

Todos los ganadores de los Grammy 2026

Mejor álbum del año

Bad Bunny - Debí tirar más fotos

Canción del año

Billie Eilish - “Wildflower”

Grabación del año

Kendrick Lamar y SZA - “Luther”

Kendrick Lamar Chris Pizzello - Invision

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

Mejor Álbum Pop Vocal

Lady Gaga - Mayhem

Mejor Interpretación Pop

Lola Young - “Messy”

Mejor Interpretación Pop a Dúo/Grupo

Cynthia Erivo & Ariana Grande - “Defying Gravity”

​Mejor Grabación Dance Pop

Lady Gaga - “Abracadabra”

Lady Gaga en los premios Grammy 2026

​Mejor Álbum Dance/Electrónica

FKA Twigs - Eusexua

Mejor Interpretación Dance/Electrónica

Tame Impala - “End of Summer”

Mejor Álbum Rock

Turnstile - Never Enough

​Mejor Interpretación Rock

Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman & II - “Changes”

​Mejor Canción Rock

Nine Inch Nails - “As Alive as You Need Me to Be”

​Mejor Interpretación Alternativa

The Cure - “Alone”

​Mejor Álbum Alternativo

The Cure - Songs of a Lost World

Mejor Interpretación R&B

Kehlani - “Folded”

Mejor Interpretación R&B Tradicional

Leon Thomas - “Vibes Don’t Lie”

Mejor Álbum R&B

Leon Thomas - Mutt

Mejor Álbum R&B Progresivo

Durand Bernarr - Bloom

Durand Bernarr ganó el Grammy a mejor álbum R&B Progresivo Richard Shotwell - Invision

Mejor Interpretación Rap

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - “Chains & Whips”

Mejor Interpretación Rap Melódica

Kendrick Lamar & SZA - “Luther”

Mejor Canción Rap

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay - “TV Off”

Mejor Álbum Rap

Kendrick Lamar - GNX

Mejor Álbum Pop Latino

Natalia Lafourcade - Cancionera

Mejor Álbum Urbano

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota​

Mejor Interpretación Global

Bad Bunny - “EoO”

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

Huntr/x - “Golden”

"Golden", Las guerreras K-pop 2025, clip oficial Netflix

Mejor Videoclip

Doechii - “Anxiety”

Mejor Película Musical

John Williams - Music by John Williams

Mejor Álbum Country Contemporáneo

Jelly Roll - Beautifully Broken

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.