Esta es la canción del año, ganadora en los Premios Grammy
La gala de la industria musical en Los Ángeles consagró a las figuras más influyentes del año; el evento anual en el teatro Crypto.com premió la excelencia artística de la temporada
- 4 minutos de lectura'
The Recording Academy realizó la 68° edición de los Premios Grammy en el teatro Crypto.com de Los Ángeles, bajo la conducción del comediante Noah Trevor condujo. La ceremonia reconoció la excelencia en la producción y composición ante las figuras principales de la escena global.
La canción del año, ganadora de los Premios Grammy
La categoría de Canción del año generó una gran sorpresa entre el público presente. Billie Eilish, con tan solo 24 años, obtuvo el premio por su canción “Wildflower”, una obra que forma parte de su álbum Hit Me Hard and Soft (2024). Este reconocimiento destaca la labor de la composición y la letra de la pieza. La joven suma ahora nueve estatuillas en su carrera profesional.
Hito histórico para la música en español
La entrega del galardón a Álbum del año marcó un precedente en la historia de la música. Bad Bunny ganó esta categoría por su disco Debí tirar más fotos, lo cual significó la primera vez que un trabajo solo en español logra este premio. El artista puertorriqueño lloró ante el anuncio de Harry Styles en el escenario y durante su discurso, el cantante dedicó el triunfo a quienes dejan su país.
“Quiero dedicar este premio a quienes debieron irse de su tierra para seguir sus sueños”, afirmó el músico. El intérprete también cuestionó la política migratoria de la gestión de Donald Trump. Al recibir el premio a Mejor álbum urbano latino, el cantante gritó: “Fuera ICE”. El músico obtuvo además el premio a Mejor Interpretación Global por el tema “EoO”.
La delegación nacional obtuvo un reconocimiento importante durante la gala. Ca7riel y Paco Amoroso ganaron Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su producción Papota.
Todos los ganadores de los Grammy 2026
Mejor álbum del año
Bad Bunny - Debí tirar más fotos
Canción del año
Billie Eilish - “Wildflower”
Grabación del año
Kendrick Lamar y SZA - “Luther”
Mejor artista nuevo
Olivia Dean
Mejor Álbum Pop Vocal
Lady Gaga - Mayhem
Mejor Interpretación Pop
Lola Young - “Messy”
Mejor Interpretación Pop a Dúo/Grupo
Cynthia Erivo & Ariana Grande - “Defying Gravity”
Mejor Grabación Dance Pop
Lady Gaga - “Abracadabra”
Mejor Álbum Dance/Electrónica
FKA Twigs - Eusexua
Mejor Interpretación Dance/Electrónica
Tame Impala - “End of Summer”
Mejor Álbum Rock
Turnstile - Never Enough
Mejor Interpretación Rock
Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman & II - “Changes”
Mejor Canción Rock
Nine Inch Nails - “As Alive as You Need Me to Be”
Mejor Interpretación Alternativa
The Cure - “Alone”
Mejor Álbum Alternativo
The Cure - Songs of a Lost World
Mejor Interpretación R&B
Kehlani - “Folded”
Mejor Interpretación R&B Tradicional
Leon Thomas - “Vibes Don’t Lie”
Mejor Álbum R&B
Leon Thomas - Mutt
Mejor Álbum R&B Progresivo
Durand Bernarr - Bloom
Mejor Interpretación Rap
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - “Chains & Whips”
Mejor Interpretación Rap Melódica
Kendrick Lamar & SZA - “Luther”
Mejor Canción Rap
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay - “TV Off”
Mejor Álbum Rap
Kendrick Lamar - GNX
Mejor Álbum Pop Latino
Natalia Lafourcade - Cancionera
Mejor Álbum Urbano
Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino
Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
Mejor Interpretación Global
Bad Bunny - “EoO”
Mejor Canción para Medios Audiovisuales
Huntr/x - “Golden”
Mejor Videoclip
Doechii - “Anxiety”
Mejor Película Musical
John Williams - Music by John Williams
Mejor Álbum Country Contemporáneo
Jelly Roll - Beautifully Broken
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
Bad Bunny: de cantar en el balcón de su casa en Puerto Rico a batir récords globales y alzar su voz contra Trump
- 2
En fotos: de Lady Gaga y Sabrina Carpenter a Nicki Nicole, los looks de la alfombra roja de los Grammy 2026
- 3
Entre lágrimas, Camila Bordonaba habló de los incendios en la Patagonia: “Duele, entristece, no se entiende”
- 4
Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores: se llevaron el premio en la categoría Mejor álbum alternativo latino