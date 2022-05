El conmovedor mensaje sobre la maternidad que Georgina Rodríguez publicó tras la muerte de su bebé

En las últimas horas, Georgina Rodríguez compartió su saludo por el Día de la Madre en una historia que subió a su cuenta de Instagram. Este fue el primer mensaje que emitió la modelo después del nacimiento de la bebé que esperaban junto a Cristiano Ronaldo y la muerte del que iba a ser su mellizo.

La triste noticia de la pérdida de uno de sus bebés se conoció hace dos semanas y conmocionó al mundo del deporte y el espectáculo. La pareja había anunciado el embarazo de mellizos en octubre del 2021 con un posteo en redes sociales y el pasado 18 de abril, mediante una carta publicada en sus respectivas redes sociales, contaron que el varón falleció.

En ese contexto y mientras la familia realiza el duelo y, a la par, recibe a la nueva integrante del clan, Georgina no quiso dejar de publicar un sentido mensaje en el Día de las Madres. “A las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudo ser, a las que sintieron, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo… a todas nosotras, creadoras de vida y de vínculos… ¡Feliz día, mamás!”, escribió. A diferencia de la celebración argentina que se lleva a cabo en el mes de octubre, en algunos países europeos se celebró el primer domingo de mayo.

El mensaje de Georgina Rodríguez en Instagram Instagram @georginagio

Más allá de esto, la modelo ya se había referido a la muerte del bebé, en un posteo conjunto que hizo con Cristiano para comunicar la noticia. “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, comunicaron en aquel entonces.

Días después, también mostró una foto de la familia en pleno descanso dentro de su hogar. En el pie de la publicación, agradeció a todos sus seguidores por el apoyo recibido tras el duro hecho: “Queremos agradecer a todos por las palabras y gestos. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que tienen por nuestra familia. Ahora es momento de estar agradecidos por la vida que trajimos a este mundo”, concluyó.

En torno a los mensajes por el Día de la Madre en Europa, Georgina Rodríguez no fue la única que escribió un mensaje en sus redes. Wanda Nara y Antonela Roccuzzo, argentinas que también viven en el Viejo Continente, también dejaron sus saludos y experiencias. La empresaria y pareja de Mauro Icardi, publicó una serie de fotos junto a sus hijos y su esposo, mientras disfrutaban del día en un viaje por Londres. En tanto, Antonela Roccuzzo mostró la decoración con la que sus hijos y Lionel Messi la sorprendieron.