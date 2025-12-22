Estado de salud: esto se sabe de Christian Petersen hoy, lunes 22 de diciembre

El chef argentino, Christian Petersen permanece desde el pasado jueves internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras una descompensación física durante el ascenso al volcán Lanín. El cuadro clínico del empresario gastronómico motivó una vigilancia médica estricta en la unidad de cuidados intensivos.

Este lunes, los profesionales le retiraron la asistencia respiratoria mecánica y presenta una evolución favorable.

La salud de Christian Petersen, hoy lunes 22 de diciembre

La situación médica del cocinero muestra una evolución favorable durante este lunes, ya que los profesionales del Hospital Dr. Ramón Carrillo retiraron la asistencia respiratoria mecánica después de observar señales de mejoría consistentes. Petersen despertó y manifestó reacciones positivas ante diversos estímulos físicos. El medio La Gaceta calificó estos avances como “señales alentadoras” para su recuperación. La mejoría registrada en las últimas horas reabrió la posibilidad de un traslado sanitario hacia la ciudad de Buenos Aires.

Christian Petersen presenta una leve mejoría Santiago Cichero/AFV

El operativo de rescate en el volcán Lanín

El episodio crítico comenzó durante una travesía hacia la cumbre del volcán Lanín, que alcanza los 3747 metros sobre el nivel del mar. Petersen integraba un grupo de 10 personas junto a guías con experiencia en expediciones de montaña. El portal local Realidad Sanmartinense detalló el inicio de la emergencia: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”.

En el programa de eltrece informaron sobre la gravedad del momento inicial. “Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lanín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, dijeron en ese momento.

El chef Christian Petersen evoluciona en el Hospital Dr. Ramón Carrillo tras el incidente en el volcán Lanín Petersen

Según pudo saber LA NACION, La falta de un estado físico adecuado para completar el desafío de alta montaña provocó la descompensación del cocinero. Los guías brindaron contención inmediata y comenzaron el descenso hacia la base del volcán para facilitar el encuentro con los rescatistas. Personal de Gendarmería Nacional colaboró en las tareas de asistencia en el terreno. Una vez que los profesionales estabilizaron al paciente, una ambulancia realizó el traslado de urgencia hacia la terapia intensiva del hospital regional.

Preocupacion por la salud de Christian Petersenn

El diagnóstico oficial y la posibilidad de traslado

Días atrás, el Ministerio de Salud de Neuquén difundió un comunicado para precisar el estado de salud del paciente y evitar versiones incorrectas. Las autoridades sanitarias desmintieron versiones que indicaban que el colapso había sido provocado por un cuadro de fibrilación auricular.

“El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado es reservado con un cuadro de falla multiorgánica”.

El comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén acerca del estado de salud de Christian Peterson instagram.com/minsaludnqn

En el comunicado oficial, insistieron en la necesidad de prudencia y respeto por la privacidad del cocinero y su círculo familiar: “Solicitamos respetar la privacidad del paciente y su familia. La información oficial será comunicada por canales institucionales del Ministerio y el Hospital. Agradecemos la preocupación, el respeto y la compresión de la comunidad y los medios de comunicación”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.