La salud de Christian Petersen: extubaron al cocinero y mejora su cuadro

Luego de sufrir una descompensación que derivó en una falla multiorgánica en medio de una excursión para ascender al volcán Lanín, el chef Christian Petersen mostró una evolución favorable en su estado de salud y fue extubado en las últimas horas, mientras continúa internado en San Martín de los Andes.

Petersen fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece bajo seguimiento médico. Desde el centro de salud informaron —por pedido de la familia— que no se emitirán nuevos partes médicos públicos sobre su evolución.

No obstante, según indicó el medio La Gaceta, el cocinero presentó “señales alentadoras” en los últimos días. De acuerdo con esa información, se despertó, reaccionó a estímulos y fue retirado de la asistencia respiratoria mecánica, aunque continúa bajo controles estrictos del equipo médico.

Petersen inició la travesía hacia la cumbre del volcán de 3747 metros sobre el nivel del mar junto a un grupo de diez personas y guías con experiencia para la expedición. Según trascendió en su momento, el jurado de El gran premio de la cocina fue rescatado en medio de una travesía en la montaña y, una vez sedado, fue trasladado al centro de salud. “Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lanín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, contaron en el programa de eltrece.

En tanto, el portal local Realidad Sanmartinense detalló: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”.

Según pudo saber LA NACION, el cocinero carecía del estado físico necesario para completar el desafío, lo que derivó en su descompensación. Los guías de la excursión brindaron contención inmediata y efectuaron el descenso hacia la base. Luego, agentes de Gendarmería colaboraron en las tareas de asistencia en el lugar y, una vez que fue estabilizado, fue derivado a la terapia intensiva del hospital.

Medios locales también señalaron que se evaluó su traslado a la ciudad de Buenos Aires, aunque esa posibilidad quedó supeditada a la evolución de su cuadro clínico.

Christian Petersen en su restaurant de Martínez Santiago Cichero/AFV

El parte médico

Días atrás, el Ministerio de Salud de Neuquén difundió un comunicado oficial en el que informó que Petersen se encontraba en estado reservado, con un diagnóstico de falla multiorgánica que requería atención médica especializada continua. En ese mismo parte, las autoridades sanitarias desmintieron versiones que indicaban que el colapso había sido provocado por un cuadro de fibrilación auricular.

Desde la cartera de Salud solicitaron prudencia en el tratamiento de la información y pidieron respeto por la privacidad del paciente y su familia. Indicaron, además, que cualquier novedad sobre su evolución sería comunicada únicamente a través de los canales institucionales del ministerio y del hospital.