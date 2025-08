Alberto Cormillot debutó en el circo a los 86 años

Alberto Cormillot es una de las personas que demuestra que la edad no es un obstáculo y que nunca es tarde para cumplir sueños. Es que el reconocido médico debutó como artista circense a los 86 años en el Circo Servian. Todo ocurrió el pasado viernes y para sorpresa de todos los espectadores que se encontraban en la sala.

La idea de esta convocatoria del doctor surgió por medio de una acción solidaria que buscaba hacer el circo para niños en espera de adopción. Es así que además de divertir a decenas de personas que compraron la entrada y lo reconocieron en el show, Cormillot le sacó una sonrisa a muchos niños que buscan un hogar en Argentina.

La propuesta, según contó el mismo profesional, surgió casi de casualidad un día que llevó a su propia familia al show. Al terminar la función, fascinado por la puesta en escena de los acróbatas, decidió pasar a saludarlos y les comentó al pasar que él también realizaba acrobacias con arnés desde hace algunos años.

Alberto Cormillot realizó un show circense a sus 86 años de edad (Foto: Instagram @servianelcirco)

Al día siguiente recibió el llamado del gerente del espectáculo, quien había visto videos suyos en redes sociales, con una pregunta directa: “¿Te animarías?”. La respuesta fue inmediata: “Lo único que estaba esperando era que me llamaran”. Desde entonces, empezó a practicar cuatro horas diarias con la ayuda de sus profesores y gente del circo para brindar un espectáculo que incluyó destrezas en el aire, baile tap y show de magia.

Otro de los momentos emotivos de su puesta en escena fue que pudo realizarla con dos de sus nietas, Abril y Zoe, quienes, al igual que su abuelo, desde hace algunos años practican acrobacias. Así, la familia Cormillot unida, brindó un show que quedó en el corazón de miles de personas.

Alberto Cormillot realizó un show rodeado de acrobacias (Foto: Instagram @servianelcirco)

El orgullo de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, al verlo cumplir su sueño

Una de las personas que estuvo en primera fila y lo alentó en esta nueva aventura de su vida fue su esposa y madre de su hijo Emilio, Estefanía Pasquini. La mujer decidió compartir un video del show de su esposo en Instagram y regalarle unas sentidas palabras: “Amor de mi vida, te felicito. Y no es una felicitación más. Es un reconocimiento desde lo más profundo. Porque te veo, te admiro y me emociona lo que sos. Porque en un mundo lleno de apariencias, vos elegís ser auténtico. No te detiene el ‘qué dirán’, no te condiciona el miedo, no te quejas del cansancio, de ningún dolor, ¡de nada! ¡Vos siempre listo!“.

“Te jugás por lo que amas, por lo que sentís, por lo que querés construir. Y lo haces con esa fuerza serena, con esa humildad que te define, sin buscar aplausos, pero despertando admiración en cada gesto. Te entregas con simpleza, pero lo que haces no es simple: es valiente, es verdadero, es profundo. Me llena el alma verte así, caminando tu camino con decisión, siendo fiel a vos mismo, confiando en tu deseo, siguiendo tu pasión. Yo voy a estar ahí, siempre, al lado tuyo. Sosteniéndote cuando lo necesites, celebrándote cada vez que florezcas”, le recordó con cariño.

Estefanía Pasquini felicitó a Alberto Cormillot por su debut en el circo

“Amo verte libre, amo verte pleno, amo verte brillar. ¿Y como te enamoraste con esa diferencia de edad? Y como no hacerlo, tengo al hombre más increíble que conocí en el mundo. Gracias @servianelcirco por haber dejado ser tan feliz a @drcormi“, cerró Pasquini sus emotivas palabras a Alberto Cormillot.