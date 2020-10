Ester Expósito descartó haber pasado por el quirófano y evidenció su enojo desde su Instagram

10 de octubre de 2020

Con apenas 20 años, la actriz española Ester Expósito es toda una estrella internacional. Desde su primera aparición en Élite como "la marquesita", su carrera no ha parado de crecer y los frutos del reconocimiento están a la vista. Con más de 25 millones de seguidores en Instagram, la artista recurrió a su gran alcance para asegurar que jamás pasó por una cirugía plástica y su comentario causó todo tipo de revuelo.

"Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones u opiniones) hay que comprobar la información", escribió en una historia tras compartir el recorte de una revista que afirmaba los "retoques estéticos" por los que había pasado supuestamente la joven.

La historia de Instagram que compartió Ester para reflejar su enojo sobre los rumores. Fuente: Instagram

"Son muchxs lxs jóvenes que me siguen y que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar del resultado de cirugías que no tengo. Más profesionalidad", exigió con enojo.

Su explosión virtual dejó atónitos a miles. Mientras que fanáticos defendieron las palabras de Ester, muchos otros recurrieron a viejas fotografías para evidenciar los cambios en el rostro. En este sentido, lo cierto es que la actriz saltó a la fama mundial con 18 años y el corto - pero intenso - paso del tiempo es muy evidente.

Expósito no respondió a ninguno de los comentarios y por el contrario, optó por compartir una nueva postal que hizo suspirar a toda su comunidad. "Siesta al sol", se limitó a escribir en una foto de ella luciendo una diminuta bikini roja de manera sensual. La publicación superó los 7 millones de likes y recibió más de 37.000 comentarios plagados de piropos.