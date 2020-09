La actriz se refirió a la pérdida de su madre y aseguró que la siente presente cada vez que está con su hija Ema Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2020 • 09:50

Tras la pérdida de su mamá en febrero de este año, Eugenia Tobal comenzó un largo proceso de duelo. Ahora, en una entrevista, se refirió a cómo afrontó la situación y contó que se siente acompañada por su madre a través de la presencia de su hija Ema. "Es un calco", aseguró la actriz.

"Todo el mundo dice que Ema es igual al padre porque no conocen a mi mamá", dijo Tobal en una entrevista con Juan Etchegoyen en Radio Mitre. "Ema tiene mucho de mi mamá. La veo mucho en ella", añadió en un emotivo momento de la charla. Luego, la actriz contó que físicamente su madre y su hija son muy parecidas. Sobre Ema, explicó: "de la nariz para abajo es mi mamá. Tiene muchos rasgos de mi madre, lo cual es fuerte".

Todavía afectada por la pérdida, Tobal prefirió no extenderse sobre el tema y admitió que le resulta dificultoso hablarlo. Sin embargo, se mostró feliz al relatar que Ema no solo es "su gran sueño", sino que también era un deseo muy grande de su mamá. "Este embarazo lo deseábamos mucho juntas", explicó. "Me dejó el legado de madre a hija. Tengo que continuar la tradición de madre a hija con Ema".

Ofelia, la mamá de Tobal, falleció a principios de este año tras una larga batalla contra el cáncer. El último posteo de la actriz junto a su madre fue una imagen en primer plano de tres manos juntas: la suya, la de su mamá y la de su beba. "Seremos eternas", afirmó en enero. Anteriormente también le había escrito uno de sus tantos mensajes de aliento: "Sos mi heroína, mi ejemplo, mi modelo a seguir. Ojalá yo sea un cuarto de la madre que sos vos. Te amo con mi vida, luchadora y guerrera incansable".