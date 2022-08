El Puma Rodríguez sorprendió a Evaluna Montaner con un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Adorada”

Este lunes, Evaluna Montaner cumplió 25 años y lo celebró rodeada de su familia y amigos. Sus allegados la felicitaron en las redes sociales con emotivos mensajes y uno de ellos llamó particularmente la atención: el del cantante venezolano, José Luis ‘El Puma’ Rodríguez.

“Amo cumplir años. Le agradezco a Dios por los que me rodean de cerca y de lejos, que me hacen sentir especial, celebrada y amada. Un cuarto de siglo. Primero del resto de mi vida como mamá. Seguramente, el último apagando las velas yo. Me siento afortunada de tenerlos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto al número que estrenó este lunes.

Evaluna Montaner cumplió 25 años este lunes. Instagram: evaluna

Numerosos artistas y celebridades, como el compositor colombiano Llane o el presentador Marcelo Tinelli, se sumaron a los saludos para felicitar a la cumpleañera. Su pareja Camilo y su padre, el cantautor Ricardo Montaner, también le dedicaron unas emotivas palabras en las redes sociales.

“Este día está dedicado enteramente a dar gracias a Dios por regalarme tu amor y tu sonrisa. Verte transformarte en alguien mejor cada día es un privilegio. Bendigo el momento en que mami me anunció tu llegada, hace poco más de 25 años. No creo que exista un papá más feliz y agradecido”, escribió Montaner, en un posteo en el que sumó una foto junto a su hija.

Ricardo Montaner le dedicó un emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños. Instagram: montaner

En la publicación del cantante, “El Puma” Rodríguez, allegado a la familia, manifestó sus deseos a la joven. “Feliz cumpleaños, adorada Evaluna. Que el Señor siempre te colme de bendiciones”. El reconocido cantante siempre se mostró cercano a la pareja de artistas. Tras el nacimiento de Índigo, la primogénita tan esperada de Camilo y Evaluna, el artista compartió una foto de la pequeña en su perfil de Instagram: “Quien tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Bienvenida, una hija más para todos nosotros. Que Dios la colme de bendiciones. ¡Qué felicidad! Los quiero”, expresó.

La pelea del Puma Rodríguez con sus hijas

El cantante venezolano mantiene una confrontación con dos de sus hijas, Lilibeth y Liliana, desde hace más de 30 años. Una disputa que parece no tener fácil solución o, al menos, a corto plazo. Y es que en 2020, el artista realizó unas duras declaraciones contra ellas y su nieta, Galilea, de 25 años.

“No voy a apresurar las cosas, nunca. Dios me dio chance. Si las cosas van a suceder, suceden, y no voy a presionar nada. Tiene que ser fluido. Esto tiene 34 años. Y [si no se llegaran a reconciliar] no pasa nada, nos vemos en el cielo”, dijo durante una entrevista en vivo por Instagram, luego de publicar su libro autobiográfico, Para qué vivir.

El Pumar Rodríguez junto a sus hijas mayores, Lilibeth y Liliana, con quienes lleva enfrentado más de 30 años. meganoticias.cl

Sobre los motivos de la pelea, el cantante explicó: “A mí nunca me gustó el escándalo, jamás, y como de la otra parte hay esas cosas, que siempre se los dije: ‘No me gusta el escándalo, no vayan por ahí’. Nunca hicieron caso, todo tiene un tiempo bajo el sol”.

Y agregó: “Pasaron cosas muy duras, sobre todo con Génesis [su hija menor] y Carolina [su esposa], un ataque frontal hacia ellas. Y si las atacan a ellas, me atacan a mí. No era justo, porque Carolina siempre fue buena con las dos. Hay una verdad que la gente no sabe, que la sé yo y la sabe Carolina. La más recatada siempre fue Lilibeth, y siempre explosiva, Liliana, que da comida para la prensa”.