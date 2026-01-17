Qué pasó entre Evangelina Anderson e Ian Lucas: de hacer videos en las redes a no dirigirse la palabra

El 2025 fue un año de polos opuestos para Evangelina Anderson. La modelo no solo puso fin a su matrimonio con Martín Demichelis, con quien estuvo durante 18 años y se convirtió en madre de Bastian, Emma y Lola, sino que también regresó a la Argentina, se convirtió en una figura destacada de MasterChef Celebrity (Telefe) y hasta se permitió abrir nuevamente su corazón de la mano de Ian Lucas, su compañero de reality. Pese a que nunca lo blanquearon, aquel coqueteo en cámara terminó de la peor manera.

Evangelina Anderson e Ian Lucas se conocieron en MasterChef Celebrity (Telefe) (Foto: Instagram @evangelinaanderson @ianlucas)

Pero, ¿cuál fue el quiebre de aquella complicidad que mostraban tanto en cámara como en redes sociales? Primero fue Guido Záffora en DDM (América TV), quien aseguró que el youtuber de 26 años y la actriz ya no tenían vínculo. A raíz de esto es que este viernes y en un nuevo enigmático de LAM —ciclo que se emite por el mismo canal— revelaron detalles al respecto.

Pilar Smith fue quien comentó el motivo de la crisis entre la modelo y el youtuber (Foto: Captura TV)

Pilar Smith fue quien reveló el verdadero motivo que llevó aquel vínculo al quiebre. “Una parejita que se llevaba muy bien, que salían, se frecuentaban, se veían. Él tenía ganas de blanquear; ella no. Pero ahora está todo mal, no se dirigen la palabra, se ignoran por completo, contado por gente que está ahí, técnicos, amigos…”, expresó la periodista y Ángel de Brito acotó: “Ella anda medio cruzada con el mundo”.

Por su parte, Julieta Argenta comentó que a la protagonista de la noticia “le afectó mucho la noticia de la vereda de enfrente”, es decir, el blanqueo del ex DT de River con Micaela Benítez, su nueva novia. “Son cosas que ella no puede manejar”, agregó.

Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis, tiene un centro de estética en Belgrano RS fotos

Smith tomó nuevamente la palabra y explicó: “Me dicen que en las grabaciones se siente esta tensión entre ellos, ni se miran. De hacer videítos, reírse y compartir, pasaron a ignorarse por completo”.

“Están remando para la cámara, tratan de hacerlo, pero ya en unas semanas los televidentes lo van a notar al aire”, añadió Argenta; mientras que mencionó que eran Evangelina Anderson e Ian Lucas los protagonistas de la información. “Obviamente que a la producción le sirve seguir ‘fogoneando’ esta pareja, pero se pudrió todo. Para él un quiebre fue esa famosa nota en la que niega todo”, completó.

En ese sentido, Ángel de Brito añadió que días atrás, Záffora había contado en DDM que Lucas y Anderson estaban separados y que fue la propia Evangelina la que “lo llamó a Guido para insultarlo por hablar de separación y decirle ‘yo nunca estuve con este pibe’”.

La nota que dio Evangelina Anderson y que enfureció a Ian Lucas

En los últimos días y ante los crecientes rumores de romance, Evangelina Anderson habló con Sálvese Quien Pueda (América TV) y aclaró cuál es su situación con su compañero en el reality que conduce Wanda Nara. “Nosotros somos funcionales al show. Somos compañeros”, aclaró Anderson, para despegarse de cualquier tipo de indicio que la vincule sentimentalmente con el youtuber. Acto seguido, destacó: “Sirve ese jueguito. Está bueno y lo seguimos”.

Eva Anderson explicó que con Ian Lucas son "funcionales al show"

Luego, de manera contundente, aclaró que ese “jueguito” queda dentro del programa y no va a ser real, para dar por terminado el asunto. “No tengo ganas de enamorarme. Quiero estar con mis hijos”, aclaró.

Las declaraciones llegaron a oídos de Ian Lucas, quien rompió el silencio en su cuenta de Instagram. “Los que me conocen saben que soy así como ven: transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento”, escribió.

El duro descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson

Y completó: “Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy. Y siempre voy a ser el mismo”.